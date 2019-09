Auch in Japan habe die neue Hoffnung auf eine Lösung im Handelsstreit überwogen. Der Nikkei 225 notiere aktuell freundlicher mit 22.062,65 Punkten.



Der kriselnde Zulieferer Continental lege ein Sanierungsprogramm auf, von dem etwa ein Zehntel der weltweit rund 244.000 Arbeitsplätze betroffen sei. Im Zuge der vom Aufsichtsrat eingeleiteten Veränderungen seien binnen zehn Jahren voraussichtlich bis zu 20.000 Arbeitsplätze betroffen, darunter etwa 7.000 der mehr als 62.000 Jobs in Deutschland. Die geplanten Veränderungen hätten von Stellenabbau über Verlagerungen innerhalb des Konzerns bis hin zum möglichen Verkauf von Geschäftsteilen gereicht.



Beim weltgrößten Sportartikelhersteller Nike würden die Geschäfte rund laufen. Im ersten Geschäftsquartal seien die Einnahmen im Jahresvergleich um 7,2% auf 10,66 Mrd. USD gestiegen. Der Nettogewinn sei auf 1,37 Mrd. USD nach 1,09 Mrd. geklettert. In beiden Fällen seien die Erwartungen der Experten übertroffen worden. Trotz der Konkurrenz von adidas und Under Armour in den USA profitiere Nike von seiner Popularität in China. Das Unternehmen habe in der Region China seit mehr als fünf Jahren jedes Quartal ein zweistelliges Wachstum verzeichnet, was zum Teil durch seine digitalen Initiativen erreicht worden sei. Der Online generierte Umsatz über Apps und Websites sei um 42% gewachsen.



Der Euro sei ohne nennenswerte Veränderungen geblieben. Das Pfund dagegen habe seine Vortagesgewinne fast vollständig wieder abgegeben.



Die Ölpreise seien gestern von zwei Nachrichten ins Minus gedrückt worden: Zum einen scheine sich die Produktion in Saudi-Arabien wieder zu normalisieren. Zum anderen habe der Interessenverband American Petroleum Institute gestiegene Lagerbestände verzeichnet. Gold habe gestern deutlich an Strahlkraft verloren. (26.09.2019/ac/a/m)







Bereits 24h nach seiner heftigen Kritik an der chinesischen Handelspolitik habe US-Präsident Trump Hoffnungen auf eine Vereinbarung mit China geschürt - und zwar könne dies "schneller passieren, als man denkt". Anleger seien nur zu gern auf diesen Glaubenszug aufgesprungen und hätten dafür gesorgt, dass die Vortagesverluste nahezu ausgebügelt worden seien ( Dow Jones +0,6%, S&P 500 +0,6%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -1,1%). Ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Trump sei in den Hintergrund geraten. Philip Morris (+5%) gestanden. Er habe Verhandlungen über ein Bündnis mit seinem Rivalen Altria abgebrochen. Bei einem Zusammenschluss wäre ein neuer Tabak-Riese mit einem Marktwert von über 200 Mrd. USD entstanden. Auch Nike sei stark gefragt gewesen, nachdem der weltgrößte Sportartikelhersteller im abgelaufenen Quartal die Erwartungen übertroffen habe. Die Nike-Aktie habe 4,2% angezogen.