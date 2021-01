Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmarktakteure sind weiterhin optimistisch gestimmt, obwohl die verlängerten Lockdowns eigentlich belasten müssten, so die Analysten der Helaba.



Das Politchaos in Washington habe ebenfalls keine größeren Auswirkungen auf das hiesige Geschehen gehabt und so habe der deutsche Leitindex ein neues Rekordhoch bei 14.007,47 markieren können. Offensichtlich dominiere die Zuversicht, dass mit den Impfungen sich mehr und mehr Licht am Ende des Corona-Tunnels zeige und dass die demokratischen Mehrheiten zu einer fortschrittlicheren, mehr auf internationalen Ausgleich ausgerichtete US-Politik führen würden. Darüber hinaus hätten die Analysten gestern bereits darauf hingewiesen, dass die Geldpolitik einen anhaltenden unterstützenden Charakter habe.



Neue Höchststände seien in der Regel prozyklische Kaufsignale und insofern sei das technische Bild durchaus als konstruktiv zu bewerten. Zudem stünden DMI und MACD im Kauf. Der ADX aber stimme unterhalb von 20 weiterhin nicht gerade euphorisch. Der Gesamtmarkt sei vonseiten der Bewertung zudem nicht als günstig einzustufen. Per saldo seien die Analysten daher bezüglich des weiteren Aufwärtspotenzials des Marktes zurückhaltend. (08.01.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.