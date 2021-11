Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach dem sehr deutlichen Kursrutsch des DAX am Freitag kam es am Montag zu einer Erholung, berichten die Analysten der Helaba.



Diese sei insbesondere von Aussagen begünstigt worden, dass die neue Corona-Mutante Omikron nur leichte Symptome nach sich ziehen solle. Im Laufe des Tages habe sich aber auch die WHO zu Wort gemeldet. Seitens der Organisation sei betont worden, dass Omikron ein sehr hohes globales Risiko darstellen würde. Für eine genauere Einordnung bedürfe es noch weiterer Erkenntnisse. An den Aktienmärkten sei zu Wochenbeginn vielleicht auch deshalb nach dem Prinzip Hoffnung verfahren worden. Dieses sei möglicherweise auch von EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau begünstigt worden. Er habe betont, dass die wirtschaftlichen Folgen der aufeinanderfolgenden Corona-Wellen zusehends kleiner geworden seien und die Omikron-Variante den Wirtschaftsausblick nicht allzu sehr verändern sollte. Unter den Sektoren habe der Bereich Real Estate, gefolgt von Utilities die beste Tagesperformance verbucht. Heute werde der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schwächer in den Handel starten.



Nachdem der DAX deutlich unter die 55-, 100- und 144-Tagedurchschnitte abgerutscht sei, stünden nun die 200-Tagelinie (15.389), die untere Begrenzung der Ichimoku-Wolke (15.312) sowie der 200-TageEMA (15.224) im Fokus. Während die 200-Tagelinie noch eine leicht steigende Tendenz aufweise, habe der genannte EMA bereits einen Richtungswechsel vollzogen. Um im Zuge einer Durchschnittskreuzung gültige Handelssignale zu erhalten, sei es elementar, dass der Average, wie im aktuellen Fall, nicht mehr steige. Sollten die beschriebenen Voraussetzungen in Kürze erfüllt werden, müsste mit einer neuerlichen Beschleunigung des laufenden Abwärtsimpulses gerechnet werden. Heute dürfte zur Markteröffnung die Unterstützung bei 15.123 Zählern durchbrochen werden. Weitere Supports seien bei 14.912, 14.855 und in Form des letzten Verlaufstiefs bei 14.818 Zählern zu finden. (30.11.2021/ac/a/m)

