Der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 sei in Q1 gewachsen. Im Vergleich zum vierten Quartal 2020 hätten die Erlöse um 15,5% auf 900 Mio. EUR zugelegt. Der bereinigte Betriebsverlust (adj. EBITDA) habe sich auf -14 (-22) Mio. EUR verringert. Das Unternehmen habe die Ziele für das Gesamtjahr bestätigt. Bei Umsätzen zwischen 3,8 und 4,2 Mrd. EUR strebe das Managementeinen Bruttogewinn von 360 bis 410 Mio. EUR an.



Ein starkes Wachstum der Kundenvermögen, das Ausbleiben von Kreditverlusten und eine verbesserte Kosteneffizienz hätten Julius Bär (ISIN CH0102484968 / WKN A0YBDU) gut in das Jahr starten lassen. In den ersten vier Monaten des Jahres sei das verwaltete Vermögen um 8% auf 470 Mrd. CHF gestiegen, wobei das Neugeld-Wachstum annualisiert bei 4% gelegen habe. Die um Sonderfaktoren bereinigte Cost-Income-Ratio habe sich auf rund 60% verbessert (H2/2020: 66%).



Der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann (SBO) (ISIN AT0000946652 / WKN 907391) habe zum Jahresauftakt gegenüber dem Vorquartal weiter zulegen können. Gegenüber dem Vorjahreswert, der nach Unternehmensangaben nur wenig vergleichbar sei, habe es jedoch ein deutliches Minus gegeben. So habe der Auftragseingang in Q1 nur bei 60,0 (101,2) Mio. EUR gelegen, der Umsatz habe 59,3 (108,9) Mio. EUR erreicht. Der Nettogewinn sei auf 1,0 (8,6) Mio. EUR geschrumpft. CEO Grohmann sehe nach dem Tiefpunkt der Krise in Q3/2020 eine schrittweise Erholung und habe sich zuversichtlich für das Gesamtjahr gezeigt.



Der Euro habe am Berichtstag etwas nachgegeben. Dabei habe er u.a. unter den deutlich schwächeren Aktienmärkten gelitten.



Eine stärkere USA-Währung, rückläufige Aktienmärkte und Fortschritte in den Gesprächen über eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran hätten die Ölpreise belastet. Gold habe nach einem schwächeren Start erneut und damit den fünften Tag in Folge zulegen können. (20.05.2021/ac/a/m)







Wieder aufkeimende Inflationsbefürchtungen haben den Kursen am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte zugesetzt. Der DAX sei um -1,77%, der MDAX um -1,19% und der TecDAX um -0,93% gefallen. Mit Merck (+1,06%) und adidas (+0,26%) hätten es nur zwei DAX-Titel ins Plus geschafft. Auch an der Wall Street hätten sich wieder Inflationssorgen breit gemacht. Hinzu seien Kurseinbrüche bei den Kryptowährungen gekommen. Zudem sei aus dem jüngsten FED-Protokoll hervorgegangen, dass einige Mitglieder über eine Anpassung des Wertpapierkaufprogramms nachdenken würden. Der Dow Jones sei um -0,48%, der S&P 500 um -0,29% und der Nasdaq-Comp. um -0,03% gesunken.