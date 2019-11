Der Startup-Investor Rocket Internet habe die Kursabschläge seiner börsennotierten Töchter Jumia und Global Fashion zu spüren bekommen. Der Gewinn habe nach neun Monaten bei 285 Mio. EUR gelegen. Im ersten Halbjahr habe der Gewinn noch bei 548 Mio. gelegen. Vorstandschef Samwer habe erklärt: "Das Ergebnis der ersten neun Monate liegt auf dem Niveau des Vorjahres und da alle unsere ausgewählten Unternehmen inzwischen börsen-notiert sind, unterliegen auch ihre Marktwerte den Schwankungen der Aktienmärkte."



Der weltgrößte Computerhersteller HP (ISIN US42824C1099 / WKN A140KD) habe dank eines florieren-den PC-Verkaufs mehr umgesetzt. Der Gesamtumsatz sei auf 15,41 Mrd. USD gestiegen und habe damit über den Erwartungen der Analysten gelegen.



Anders habe es bei Dell ausgesehen: Der Computerhersteller habe in Q3 die Umsatzerwartungen der Analysten verfehlt. Dell habe Erlöse von 22,84 Mrd. USD ausgewiesen (23,04 Mrd. USD erwartet).



Weiterhin kaum Impulse am Devisenmarkt: Auch die jüngste Äußerung des US-Notenbankpräsidenten Powell habe keine Auswirkungen gezeigt. Er habe bekräftigt, dass sich die Geldpolitik solange nicht ändere, wie die wirtschaftliche Lage stabil bleibe. In diesem Umfeld sei es rund um den Euro ruhig geblieben.



Wenig Bewegung auch bei den Ölpreisen: Sie hätten ohne neue marktbeeinflussende Informationen um den Vortageswert geschwankt. Der Goldpreis habe sich vom jüngsten Tief gelöst und zu einer leichten Gegenbewegung angesetzt. (27.11.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Händler sprachen gestern am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,08%, MDAX +0,95%, TecDAX +0,50%) von einem lethargischen Handel, so die Analysten der Nord LB.Dennoch habe es der MDAX geschafft, im späteren Handel ein neues Rekordhoch zu erreichen. Man möge es kaum glauben: US-Präsident Trump sei zuversichtlich. Zumindest was die Handelsgespräche mit China anbetreffe. An der Wall Street ( Dow Jones +0,2%, S&P 500 +0,2%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,2%) habe man daraufhin neue Höchststände gesehen.Der Nikkei 225 notiere mit 23.437,77 Punkten freundlicher. KWS Saat sei mit einem Umsatzsprung ins neue Bilanzjahr 2019/20 gestartet. Die Erlöse seien im saisonal schwachen Auftaktquartal um 35,1% auf 191,0 Mio. EUR nach oben gegangen. "Sehr erfreulich entwickelten sich die Segmente Mais und Getreide sowie das Geschäft mit Gemüsesaatgut", habe es geheißen. Das Betriebsergebnis sei allerdings turnusgemäß mit 39,2 (Vorjahr: minus 34,3) Mio. EUR negativ ausgefallen. Für das Gesamtjahr habe der Vorstand bekräftigt, ein Umsatzwachstum von 8 bis 12% und eine EBIT-Marge von 11 bis 13% anzupeilen.