Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den Aktienbörsen kam es zu einem versöhnlichen Wochenschluss, denn die akuten Sorgen vor einem baldigen Stopp des Liquiditätszuflusses seitens der EZB haben im Nachgang zu Ratssitzung und Pressekonferenz nachgelassen, berichten die Analysten der Helaba.



Auch hätten in der Vorwoche einige Konjunkturzahlen ein freundlicheres Bild gezeichnet, sodass die Kursschwäche der ersten Wochenhälfte teilweise habe wettgemacht werden können. Die FED habe aber eine Reduzierung der Anleihekäufe signalisiert und so dürfte die Nervosität bis Mitte kommender Woche erhalten bleiben, wenn das FOMC zusammenkomme. Die Marktteilnehmer müssten sich darüber hinaus mit der Erweiterung des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) von 30 auf 40 Werte beschäftigen, die ab Montag kommender Woche gelte.



Grünes Licht könne auch aus technischer Perspektive noch nicht gegeben werden. Zwar habe sich der deutsche Leitindex festigen und letztlich wieder oberhalb der 100-Tagelinie (15.578) halten können. Ein Sprung über den 55-Tagedurchschnitt (15.699) sei aber nicht gelungen. Zudem stünden MACD und DMI im Verkauf und letzterer werde von einem steigenden ADX begleitet. Ein neuerlicher Abwärtsimpuls könnte den DAX zunächst bis 15.304 Punkte führen und dann würde das markante Tief vom Juli bei 15.048 Zählern in Reichweite gelangen. (13.09.2021/ac/a/m)

