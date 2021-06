Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Noch immer handelt der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in der Nähe seines Allzeithochs, so die Analysten der Helaba.



Allerdings falle auf, dass die Schwungkraft, sowohl im kurz- als auch im mittelfristigen Zeitfenster sukzessive nachlasse. Seit geraumer Zeit zeige der ADX, dass die Trendintensität nicht zur vollzogenen Preisentwicklung passe. Die relativ geringe Volatilität verdeutliche zudem, dass Risiken möglicherweise nicht in einem ausreichendem Maß Berücksichtigung finden würden. Offensichtlich würden die Marktteilnehmer uneingeschränkt davon ausgehen, dass es die Notenbanken schon richten würden. Gründe für eine konträre Argumentation seien jedoch vorhanden. Allen voran stehe die Frage im Raum, wie lange die Inflationstendenzen ausgeblendet werden könnten. Die Großhandelspreise hätten im Mai um 9,7 Prozent über dem Vorjahresniveau gelegen und seien damit so stark wie seit Juli 2008 nicht mehr geklettert. Insgesamt beschleunige sich der Preisauftrieb. Auch gestiegene Import- und Erzeugerpreise würden Wirkung zeigen.



Fehlende Schwungkraft auf der Oberseite erhöhe die Wahrscheinlichkeit für Rücksetzer. Beachtenswert seien in diesem Zusammenhang die Marken von 15.487 (21-Tagelinie), 15.508 (Struktur) und 15.531 (Extension). Sollte diese zweifelsohne markante Zone nachhaltig durchbrochen werden, müsste mit einer Beschleunigung des Abwärtsimpulses gerechnet werden. Erste Zielmarken würden sich dann bei 15.374 und insbesondere in Form der 55-Tagelinie bei 15.278 Zählern finden. Spätestens mit einem Unterschreiten des für den mittelfristigen Trend relevanten Durchschnitts müsste eine Neubewertung des technischen Gesamtbildes vorgenommen werden. (14.06.2021/ac/a/m)

