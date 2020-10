Eine deutliche Erholung der Nachfrage habe beim Kunststoffkonzern Covestro in Q3 zu einer Steigerung der abgesetzten Mengen im Kerngeschäft um 3% geführt. Der Konzernumsatz hingegen habe unter rückläufigen Verkaufspreisen gelitten und sei um 12,7% auf rund 2,8 Mrd. EUR zurückgegangen. U.a. Kostensenkungen hätten dafür gesorgt, dass sich das EBITDA um 7,3% auf 456 Mio. EUR und der Nettogewinn auf 179 Mio. EUR (+21,8%) verbessert hätten. Für das Gesamtjahr rechne der Vorstand nun mit einem operativen Gewinn von rund 1,2 (bisher: 0,7 bis 1,2) Mrd. EUR.



Die Umsätze des Großküchenausrüsters RATIONAL hätten sich in den ersten neun Monaten auf niedrigerem Niveau stabilisiert. Bis einschließlich September hätten die Erlöse mit 466,3 Mio. EUR um 24% unter dem Vorjahresniveau gelegen. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen sei um 60% auf 64,4 Mio. EUR eingebrochen. Trotz des positiven Trends der letzten Monate und des sich stabilisierenden Geschäfts bleibe das Unternehmen vorsichtig. Der übliche Umsatzanstieg in Q4 sei 2020 nicht zu erwarten, da die Unsicherheit in der Gastronomie wegen der Corona-Krise anhalte.



Der Schweizer Pharmakonzern Novartis habe in Q3 mit einem wechselkursbereinigten Umsatz von 12,26 Mrd. USD den Vorjahreswert marginal übertroffen. Der bereinigte operative Gewinn habe dank niedrigerer Ausgaben und einer verbesserten Bruttomarge um 11% auf 4,07 Mrd. USD angezogen. Unter dem Strich habe Novartis 1,932 (2,041) Mrd. USD verdient. Vor dem Hintergrund des Ergebnisses in Q3 habe der Konzern die Gesamtjahres-Prognose für das operative Kernergebnis angehoben.



AMD übernehme den Konkurrenten Xilinx für 35 Mrd. USD. Der Kauf solle mit einem Aktientausch erfolgen, sodass die bisherigen AMD-Aktionäre 74% und die Xlinx-Anteilseigner 26% am Unternehmen halten würden. Die Transaktion stehe unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Behörden und Aktionäre.



Der Kurs des Euro sei nach einer Berg- und Talfahrt fester gewesen.



Ein im Anmarsch befindlicher neuer Tropensturm im Golf von Mexiko, der bereits zur Schließung einiger Ölplattformen geführt habe, habe am Dienstag die Entwicklung der Ölpreise begünstigt. Der Goldpreis habe auch am Berichtstagknapp über der 1.900 USD-Marke je Feinunze gelegen. (28.10.2020/ac/a/m)







Die marktbestimmenden Themen waren auch gestern unverändert, so überraschte es nicht, dass der deutsche Aktienmarkt ( DAX -0,9%, MDAX -0,4%, TecDAX -0,2%) weiter nachgab. Von den zuletzt stabilisierten Corona-Verlierern hätten sich Anleger überdurchschnittlich getrennt. Am deutlichsten habe es im Leitindex den Triebwerkhersteller MTU mit -3,51% betroffen.Angesichts der weiter grassierenden Coronavirus-Pandemie und der US-Wahl nächste Woche hätten sich Investoren an die Seitenlinie zurückgezogen. So hätten die US-Börsen ( Dow Jones -0,8%, S&P-500 -0,3%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,6%) am Dienstag uneinheitlich geschlossen. WKN 858560 ) (-7%) habe mit den Quartalsergebnissen enttäuscht. Beim Umsatz und Gewinn des Pharmakonzerns hätten Anleger mehr erwartet.Der Nikkei-225 notiere leichter bei 23.418,51 Punkten.