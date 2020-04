Der Nikkei 225 notiere zum Wochenauftakt fest: 18.302 Punkte (+2,7%).



H&M (ISIN SE0000106270 / WKN 872318) gehe in Q2 aufgrund der Coronavirus-Krise von roten Zahlen aus. Im März habe der schwedische Konzern in etlichen Ländern zur Eindämmung des Coronavirus die meisten seiner Filialen schließen müssen. Dies habe H&M Umsatzeinbußen von 46% beschert. Hoffnungsschimmer bleibe das Onlinegeschäft, das in dem Monat um 17 Prozent angezogen habe. In Q1 (Dezember-Februar) sei H&M von den Folgen des Coronavirus noch weitestgehend verschont geblieben. Der Vorsteuergewinn sei um mehr als das Doppelte auf umgerechnet 228 Mio. EUR geklettert und habe damit deutlich über den Erwartungen von Analysten gelegen.



Ryanair (ISIN IE00BYTBXV33 / WKN A1401Z) veranschlage wegen des Ölpreis-Rückgangs einen außerordentlichen Aufwand für "ineffektives Hedging" von 300 Mio. EUR, der im Ende März abgeschlossenen Geschäftsjahr 2020 verbucht werde. Ohne diesen Posten werde das Nettoergebnis am unteren Ende der Prognosespanne bei 950 Mio. EUR landen, habe die Airline erklärt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr sei die Zahl der Passagiere um 7% auf 149 Mio. gestiegen. Derzeit habe Ryanair wegen der Corona-Pandemie weniger als 20 Flüge am Tag. Die Flotte stehe fast vollständig am Boden -voraussichtlich bis Ende Mai.



Die sehr schwachen US-Arbeitsmarktdaten für den Monat März hätten dem Euro nicht auf die Sprünge helfen können. Anleger hätten die negativen Einkaufsmanagerindexdaten aus der Euro-Zone einfach höher gewichtet.



Die Hoffnung auf Entspannung im Preiskrieg zwischen Russland und Saudi-Arabien habe den Ölpreisen am Freitag zu einem Höhenflug verholfen. Die OPEC+-Staaten würden heute zusammenkommen und voraussichtlich über eine Reduzierung der Fördermengen beraten wollen. Gold sei auf Wochensicht wenig verändert geblieben. (06.04.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem durchwachsenen Verlauf sorgten am Ende extrem schwache US-Arbeitsmarktdaten für leichte Verluste am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,47%, MDAX -0,70%, TecDAX -0,06%), so die Analysten der Nord LB.Im DAX sei es für MTU am Ende der Tabelle um 5,67% abwärts gegangen, während die Aktien der Deutschen Börse AG ( ISIN DE0005810055 WKN 581005 ) mit einem Plus von 4,34% den Spitzenplatz eingenommen hätten. MIT RTL verabschiede sich ein weiteres Unternehmen von seinen Jahreszielen (-5,6%).Die US-Börsen ( Dow Jones -2,37%, S&P 500 -2,42%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -2,4%) hätten die fürchterlich schlechten US-Arbeitsmarktdaten für März nur zu Handelsbeginn gut weggesteckt. Anleger schienen sich im Verlauf immer stärker zu fragen, wie schlecht erst die Daten für April sein würden. Exxon 3,47% verloren. Tesla hätten von besser als erwartet ausgefallenen Auslieferungszahlen profitiert (+ 5,13%).