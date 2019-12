Leichte Kursgewinne beim Nikkei 225: +0,23% auf 23.354 Punkte.



Novartis habe sich auf dem eigenen Investorentag optimistisch gezeigt. Derzeit habe man etwa 60 Projekte in Phase-II-Studien, von denen jeweils mehr als zehn in den kommenden beiden Jahren in die Phase-III oder ein zulassungsrelevantes Programm überführt würden, habe der Konzern mitgeteilt. Mit mehr als 25 potenziellen Blockbuster-Medikamenten-Arzneien mit einem Jahresumsatz von mindestens 1 Mrd. USD sehe sich das Unternehmen gut für die Zukunft gerüstet.



METRO (ISIN DE000BFB0019 / WKN BFB001) habe mit einem Konsortium um X+Bricks exklusive Verhandlungen über den Verkauf der Supermarktkette Real vereinbart. Gleichzeitig seien die Gespräche mit dem konkurrierenden Bieterkonsortium um Redos beendet worden, habe METRO mitgeteilt. Der Nettomittelzufluss könnte bei einem erfolgreichen Abschluss der Transaktion bei rund 500 Mio. EUR liegen, so METRO weiter.



Der Euro habe sich auch von enttäuschenden deutschen Konjunkturdaten und gleichzeitig robusten US-Daten nicht von seiner aktuellen Aufwärtsbewegung abbringen lassen und sogar die Marke von 1,11 USD marginal überwunden.



Die Ölpreise hätten sich angesichts der noch ausstehenden Ergebnisse des OPEC+-Gipfels nur wenig bewegt. Allerdings scheine sich eine Tendenz in Richtung weiterer Förderkürzungen abzuzeichnen. Der Goldpreis habe sich leicht verbessert. (06.12.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem durchwachsenen Vormittag tendierte der deutsche Aktienmarkt ( DAX -0,65%, MDAX -0,33%, TecDAX -016%) in den letzten Handelsstunden schwächer, so die Analysten der Nord LB.Obwohl es heute nichts Neues von der Handelskonfliktfront gegeben habe, seien die Anleger angesichts der widersprüchlichen Aussagen der vergangenen Tage vorsichtig gewesen. MTU seien mit einem Plus von 2,41% an die DAX-Spitze geklettert. In der zweiten Reihe hätten VARTA 4,7% verloren, nachdem der Großaktionär zuvor gut 2% der Aktien veräußert habe. Da habe auch die kürzlich beschlossene Aufnahme in den MDAX nicht weiter geholfen.Das Fehlen neuer Aussagen im Handelskonflikt habe US-Anleger vorsichtig agieren lassen und die Kurse an der Wall Street ( Dow Jones +0,10%, S&P 500 +0,15%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,05%) nur wenig bewegt. Eine positive Analysteneinschätzung habe die Titel von Nike mit einem Plus von 2,21% an die Dow-Spitze gebracht. Getragen von einer Kurszielanhebung sei es daneben für Apple um 1,47% hoch gegangen.