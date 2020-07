Die Verluste der größten europäischen Billigfluggesellschaft Ryanair seien im ersten Quartal geringer gewesen als befürchtet. Es sei aber unmöglich zu sagen, ob der Konzern aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie einen Jahresgewinn erzielen könne, habe Ryanair mitgeteilt. Die irische Fluggesellschaft habe in den drei Monaten bis zum 30. Juni einen Verlust nach Steuern von 185 Mio. EUR verbucht, Analysten hätten 232 Mio. EUR erwartet. Konzernchef O'Leary habe vor einer möglichen zweiten Corona-Welle im Spätherbst gewarnt.



Wienerberger habe im ersten Halbjahr 2020 einen Umsatz von 1,64 (1,74) Mrd. EUR und ein bereinigtes EBITDA von 255 (290) Mio. EUR verbucht. Angesichts der negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie sei das "ein solides Halbjahresergebnis", habe der Konzern erklärt. Bei den Absatzmengen erwarte Wienerberger jedoch eine Abschwächung gegenüber dem im Juni verzeichneten hohen Niveau, sobald der Nachholbedarf von April und Mai abgebaut sei. Das bereinigte EBITDA solle im Gesamtjahr bei 460 bis 480 Mio. EUR liegen.



Der US-Spielzeughersteller Hasbro sei wegen der Corona-Krise in Q2 in die roten Zahlen gerutscht. Das Unternehmen habe einen Nettoverlust von 33,9 Mio. USD verglichen mit einem Nettogewinn von 13,4 Mio. USD im Vorjahr verzeichnet. Der Umsatz sei um 12,6% auf 860,3 Mio. USD gefallen, was deutlich unter den Schätzungen der Analysten von im Schnitt 992,2 Mio. USD gelegen habe.



Die anhaltende Schwäche des USD habe den Euro über 1,17 USD geführt. Seit Juni sei die europäische Gemeinschaftswährung von 1,11 USD auf über 1,17 USD gestiegen.



Der sich verschärfende Konflikt zwischen den USA und China halte die Ölpreise weiter in Schach. Gold, gesucht als sicherer Hafen, habe mit einem größeren Sprung als in den Vortagen seinen Höhenflug fortgesetzt. (28.07.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der besser als erwartet ausgefallene ifo-Geschäftsklimaindex sorgte für eine Stabilisierung am deutschen Aktienmarkt ( DAX 0,00%, MDAX -0,14%, TecDAX +0,59%), so die Analysten der Nord LB.Die jüngste Entscheidung Großbritanniens, Urlaubsrückkehrer aus Spanien wieder in eine Quarantäne zu schicken, habe den Luftfahrtsektor unter Druck gebracht. Am DAX-Ende habe der Triebwerkhersteller MTU knapp 3% verloren. Im MDAX seien Lufthansa und Fraport um 5,06% bzw. mehr als 4% gesunken.An der Wall Street ( Dow Jones +0,43%, S&P-500 +0,74%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,67%) seien die Investoren vorsichtig wieder zurückgekehrt. Besonders die zuletzt gebeutelten Technologiewerte seien gefragt gewesen. Nikkei 225 notiere erneut leichter bei 22.690,25 Punkten.