Einsparungen und niedrigere Steuern hätten der US-Großbank Citigroup in Q1 zu einem höheren Ergebnis verholfen. Die Einnahmen seien insbesondere wegen eines schwächelnden Aktienhandels um 2% gesunken. Der Gewinn sei dagegen um 2% auf 4,71 Mrd. USD geklettert. Die Steuerquote sei auf auf 21% (Vorjahresquartal: 24%) gesunken.



Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Schwäche im Handel mit Anleihen und Aktien sowie höhere Rückstellungen für faule Kredite zu spüren bekommen. Der Nettogewinn sei in Q1 um ein Fünftel auf 2,18 Mrd. USD eingebrochen. Der Regierungsstillstand in den USA sowie der Handelskonflikt zwischen den USA und China hätten der Bank zufolge auf die Handelsaktivitäten der Kunden gedrückt. Die Konzernerträge seien um 13% auf 8,8 Mrd. USD zurückgegangen. Im Aktienhandel seien die Einnahmen um 24% gefallen, im Handel mit Anleihen, Devisen und Rohstoffen seien sie um elf Prozent gesunken.



Keinen guten Start in das erste Quartal habe die Lufthansa erwischt. Das bereinigte Betriebsergebnis sei auf minus 336 Mio. EUR eingebrochen. Das Ergebnis sei u.a. durch um 202 Mio. EUR gestiegene Treibstoffkosten belastet worden. Zudem hätten marktweite Überkapazitäten in Europa zu einem hohen Preisdruck geführt.



In einem ruhigen und impulslosen Handel sei die europäische Gemeinschaftswährung nahezu unverändert geblieben.



Nach dem kräftigen Anziehen der Ölpreisein der jüngsten Vergangenheit scheinen diese nun eine Verschnaufpause einzulegen. Die Preise seien gestern zurückgegangen. Erneut bergab sei es für das Gold gegangen. Der Kurs nähere sich der Widerstandsmarke von 1.280 USD an. Bitte halten! (16.04.2019/ac/a/m)







Händler hätten dennoch von einem lustlosen Geschehen am Markt gesprochen. Quartalsberichte der Banken in den USA hätten den Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank keine neuen Impulse geliefert.An der Wall Street ( Dow Jones -0,1%, S&P-500 -0,1%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,1%) sei nach den jüngsten Bilanzen der Banken Ernüchterung eingekehrt. Goldman Sachs habe nach Gewinneinbruch -3,8% niedriger notiert. Nikkei habe über weite Strecken uneinheitlich tendiert, aktuell mit 22.222,00 Punkten gut behauptet.