Die Deutsche Telekom habe mit Erlösen von erstmals über 20 Mrd. EUR (+4,8%) in Q3 ein EBITDA von 6,5 Mrd. EUR (+5,4%) erzielt und in allen Konzernbereichen zugelegt, v.a. im US-Geschäft. Daraufhin sei die Jahresprognose auf ein EBITDA von 24,1 (bisher: 23,9) Mrd. EUR angehoben worden.



Die Münchener Rück (ISIN DE0008430026 / WKN 843002) habe in Q3 einen Gewinn von 865 Mio. EUR erzielt, 79% mehr als im Vorjahreszeitraum. Als Begründung für den starken Anstieg habe der Versicherer ein gutes op. Ergebnis, hohe Währungsgewinne und ein starkes Kapitalanlageergebnis genannt. Finanzvorstand Jurecka habe angekündigt, die Gewinn- und Umsatzerwartung für das Gesamtjahr 2019 zu übertreffen, und dies obgleich die Gesamtbelastung durch Großschäden erheblich auf 981 Mio. EUR angestiegen sei.



Die Lufthansa habe in Q3 trotz eines Umsatzanstiegs nur ein um Sondereffekte ber. Ergebnis (EBIT) von 1,3 Mrd. EUR (-8%) erzielt und begründe dies mit höheren Spritkosten und dem Preiskampf in Europa. Die Gesamtjahresprognose sei bestätigt worden.



Mit einem starken Q4 habe Siemens der schwächelnden Konjunktur getrotzt und die Ziele für das Geschäftsjahr 2018/19 erreicht. Bei Erlösen von 86,8 Mrd. EUR (+5%) habe das operative Ergebnis aus dem industriellen Geschäft im Gesamtjahr bei 8,99 (8,86) Mrd. EUR gelegen. Der Auftragseingang sei um 7% auf 98,0 Mrd. EUR geklettert. Für das GJ 2019/20 rechne der Konzern mit moderat steigenden Umsätzen und einem Nettogewinn zwischen 6,30 und 7,00 (2018/19: 6,41) EUR je Aktie.



Der Euro habe nicht wirklich auf die neuen Nachrichten aus Peking reagiert und marginal nachgegeben.



Die Annäherung im Handelskonflikt habe die Ölpreise beflügelt. Der Goldpreis hingegen habe unter den Fortschritten im Handelsstreit gelitten und als Krisenwährung weiter nachgegeben. (08.11.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Fortschritte im Handelskonflikt haben die Anleger bei den deutschen Dividendentiteln zugreifen lassen, so die Analysten der Nord LB.Der DAX sei um +0,83% gestiegen, der MDAX um +0,63% und der TecDAX um +0,90%. Lufthansa-Aktien seien nach Quartalszahlen im Steigflug (+6,84%) und damit an der DAX-Spitze gewesen. Siemens hätten an Position zwei 4,89% hinzugewonnen. Q4 sei von den Analysten sehr gelobt worden.Die geplanten Strafzollreduzierungen hätten die US-Börsen ( Dow Jones +0,66%, S&P 500 +0,27%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,28%) zunächst auf neue Höchststände steigen lassen. Am Ende hätten sich die Aufschläge etwas reduziert. Anleger würden offenbar den Ankündigungen Taten folgen sehen wollen. QUALCOMM hätten sich nach einer optimistischen Gewinnprognose um 6,32% verteuert. Ölwerte seien nach dem Preisanstieg des Rohstoffes gefragt: Exxon +2,13%, Chevron +1,66%.Der Nikkei 225 tendiere freundlich: +0,26% auf 23.392 Punkte.