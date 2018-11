Nach einem schwachen Q2 sei es bei der Optikerkette Fielmann in Q3 wieder leicht aufwärts gegangen. Die Erlöse seien auf 366,3 (364,5) Mio. EUR gestiegen, der Gewinn v. St. Habe 79,98 (76,27) Mio. EUR erreicht. Nach den ersten Wochen des laufenden Quartals sehe sich Fielmann auf Kurs, die Ziele für 2018 zu erreichen.



Eine wachsende Stahlnachfrage und infolge gestiegene Stahlpreise hätten bei ArcelorMittal in Q3 Umsatz und Gewinn angetrieben. Die Erlöse hätten sich um 5% auf 18,522 Mrd. USD verbessert, der Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) sei auf 2,73 (1,92) Mrd. USD gestiegen. Das Unternehmen erwarte eine Fortsetzung der günstigen Rahmenbedingungen.



Ein gutes operatives Geschäft habe ING in Q3 mehr verdienen lassen als erwartet. Dennoch sei der Nettogewinn aufgrund einer Zahlung in Höhe von 775 Mio. EUR in einem GeldwäscheVerfahren auf 776 (1.380) Mio. EUR ggü. dem Vorjahresquartal gesunken.



Angebliche Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen hätten sowohl dem Euro, als auch dem Britischen Pfund zu Gewinnen verholfen. Dabei habe der Euro die Marke von 1,14 USD übersprungen.



Die verschlechterte Stimmung in der US-Industrie habe die Ölpreise weiter fallen lassen. Zudem sei nach wie vor unklar, wie sich die in der kommenden Woche in Kraft tretenden US-Sanktionen gegen den Iran letztlich auf das Ölangebot auswirken würden, zumal auch die US-Lagerbestände weiter angestiegen seien. Nach den zum Teil deutlichen Verlusten der letzten Tage habe der Goldpreis am Donnerstag zur Erholung angesetzt und sei wieder in Richtung 1.230 USD gestiegen. (02.11.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,18%, MDAX +0,65%, TecDAX +1,23%) hat nach einem sehr freundlichen Start am Ende bei den Blue Chips nur moderate Gewinne über die Ziellinie retten können, so die Analysten der Nord LB. Lufthansa habe einen Großteil der am Tag der Veröffentlichung der Quartalszahlen erlittenen Verluste wettmachen können und mit +7,32% einsam an der DAX-Spitze gestanden. Deutsche Bank (ISIN DE0005140008 WKN: 514000/ WKN 514000) habe vom Einstieg eines US-Finanzinvestors profitiert und sei um 3,46% vorgerückt.Versöhnlichere Töne vom US-Präsidenten im Handelsstreit und positive Quartalsberichte hätten an der Wall Street ( Dow Jones +1,06%, S&P-500 +1,06%, Nasdaq +1,75%) für steigende Notierungen gesorgt. Ein überraschend hoher Gewinn in Q3 habe bei DowDuPont ( ISIN US26078J1007 WKN A2DN8H ) für einen Kurssprung von 8,07% gesorgt. Nikkei-225 habe sich mit kräftigem Plus von 2,56% auf 22.243,66 Zähler ins Wochenende verabschiedet.