Trotz hoher Belastungen durch Großschäden (Corona und Kältewelle in Texas) habe die Münchener Rück (ISIN DE0008430026/ WKN 843002) in Q1 erstaunlich gut verdient. Dabei habe das unerwartet erfolgreiche Abschneiden der Tochter Ergo geholfen. Der vorläufige Nettogewinn sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf rund 600 (211) Mio. EUR gestiegen.



Danone (ISIN FR0000120644/ WKN 851194) habe in Q1 Einbußen bei den Erlösen hinnehmen müssen. Der Umsatz habe um 3,3% auf 5,657 Mrd. EUR nachgegeben. Der Vorstand habe bekräftigt, in der zweiten Jahreshälfte die Trendwende mit einem profitablen Wachstum erreichen zu wollen. Ziel bleibe es, 2021 in etwa eine operative Marge wie im Vorjahr von 14% zu erreichen, habe es weiter geheißen.



Ein starkes Cloudgeschäft habe bei IBM (ISIN US4592001014/ WKN 851399) für einen marginalen Anstieg des Quartalsumsatzes auf 17,7 Mrd. USD gesorgt. Dabei sei der Nettogewinn auf 955 (1.175) Mio. USD gefallen.



Der Pharmakonzern J&J (ISIN US4781601046/ WKN 853260) habe mit seinem Corona-Impfstoff in Q1 rund 100 Mio. USD (rund 83 Mio. EUR) umgesetzt. Das Unternehmen habe seine Prognose präzisiert und erwarte nun im Gesamtjahr ein bereinigtes Ergebnis von 9,42 USD je Aktie bis 9,57 USD. Zuvor habe J&J 9,40 bis 9,60 USD erwartet.



Der scharfe Wettbewerb durch den erstarkenden Konkurrenten Disney+ und die teilweise Wiedereröffnung von Kinos hätten dem Streamingpionier Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) zugesetzt. Die Zahl der zahlenden Abonnenten sei in Q1 auf Jahressicht um 14% auf 208 Mio. gestiegen. Das entspreche nur einem Plus von knapp 4 Mio. von Januar bis März und liege damit deutlich unter den eigenen wie auch den Erwartungen von Analysten, die mit einem Zuwachs von 6,25 Mio. gerechnet hätten.



Der Euro habe seine Vortagesgewinne zunächst ausbauen können, dieses Niveau aber nicht gehalten.



Die Corona-Infektionslage in Indien habe die Ölpreise am Dienstag belastet. Der Goldpreis sei auf dem zuletzt erhöhten Niveau stabil geblieben. (21.04.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die in der jüngsten Vergangenheit von stetig steigenden Notierungen verwöhnten Anleger mussten gestern eine Unterbrechung der Erfolgsserie am deutschen Aktienmarkt verkraften, so die Analysten der Nord LB.Eine Mischung aus Gewinnmitnahmen, Corona-Sorgen und Kursverlusten in den USA habe die Kurse gen Süden bewegt. Erneut unter Druck seien besonders Aktien aus dem Luftfahrt- und Reisesektor wegen der Befürchtungen über die anhaltend hohen Covid-19-Infektionszahlen in vielen Ländern, besonders in Indien, geraten.Der US-Aktienmarkt habe gestern aus Sorge vor Verzögerungen bei der Erholung der Konjunktur von den Folgen der Coronavirus-Pandemie gelitten und sei ins Minus gerutscht.Der Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere aktuell sehr schwach bei 28.503,68 Punkten.