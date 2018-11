Der Nikkei-225 habe leichter bei 21.583,12 Punkten (-1,09%) geschlossen.



VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) habe im Oktober mit 846.300 Fahrzeugen 10,0% weniger ausgeliefert als im Vorjahr. Wie erwartet, habe vor allem die Umstellung auf das neue Abgasprüfverfahren WLTP belastet. Im Jahresverlauf habe VW in einem stagnierenden Gesamtmarkt mit 8,98 Mio. Auslieferungen ein Wachstum von 2,6% erzielt. Wie VW weiter mitgeteilt habe, erwarte man in den nächsten Jahren trotz hoher Investitionen in die Elektromobilität eine steigende Ertragskraft. Dabei solle der op. Gewinn vor Sondereffekten im Vergleich zu 2016 bis 2020 um mehr als 30% (bisher: +25%) zulegen.



Die Wohnimmobilienfirma Grand City Properties habe in den ersten neun Monaten des Jahres Einnahmen und Ergebnis gesteigert. Das operative Ergebnis aus dem laufenden Geschäft (FFO I) sei um 15% auf 150 Mio. EUR gestiegen. Der Nettogewinn sei um 9% auf 441 Mio. EUR geklettert. Für das Gesamtjahr sei man nicht mehr so optimistisch wie zuletzt und prognostiziere nur noch einen FFO I von 197 Mio. EUR, der damit am unteren Ende der bisher gültigen Spanne von 196 bis 201 Mio. EUR liege.



Optimistische Aussagen der Bundesbank zur Konjunktur in Deutschland in Q4 und schwächere Daten vom US-Immobilienmarkt hätten dem Euro Auftrieb verliehen.



Ölpreise hätten am Berichtstag nur wenig verändert notiert. Der aktuelle Angebotsüberhang lasse bislang keine nachhaltige Erholung zu. Nachdem das gelbe Metall zuletzt einen Teil seines Glanzes wiedergewonnen habe, sei es am Berichtstag beim Goldpreis erneut leicht bergauf gegangen. (20.11.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Dauerbrenner Brexit und die am Nachmittag schwach in den Handel startende Wall Street haben den deutschen Aktienindices ( DAX -0,85%, MDAX -1,24%, TecDAX -1,67%) zum Wochenstart zugesetzt, so die Analysten der Nord LB.Ein positives Analystenvotum habe Linde mit +2,43% an die DAX-Spitze gebracht. Deutliche Verluste habe hingegen die Wirecard-Aktie hinnehmen müssen, die um 6,90% eingebrochen sei. Hier habe u.a. die allgemein schlechte Stimmung für Technologiewerte belastet.Die Wall Street ( Dow Jones -1,56%, S&P-500 -1,66%, Nasdaq -3,03%) habe zum Wochenstart deutliche Verluste verzeichnet. Der amerikanisch-chinesische Handelsstreit, schwächere Zahlen vom Immobilienmarkt und ein erneuter Einbruch der Apple-Aktien hätten den Handel belastet. Ein negativer Bericht des Wall Street Journal zu aktuellen Absätzen habe bei Apple für einen Kursrutsch von 3,96% gesorgt. Schwächer seien nur noch Boeing gewesen, die 4,47% abgegeben und damit den achten Tag in Folge Verluste verzeichnet hätten.