Trotz der Schäden aufgrund der Corona-Pandemie habe der Versicherer Talanx 2020 die eigenen Erwartungen nach vorläufigen Zahlen mehr als erfüllt. Dabei sei der Nettogewinn um 27% auf 673 Mio. EUR zurückgegangen. Das operative Ergebnis (EBIT) sei auf 1,7 (2,4) Mrd. EUR gesunken. Erfreuliches sei beim Bruttoprämienaufkommen zu vermelden gewesen, welches um 4,1% auf 41,1 Mrd. EUR gestiegen sei. Für das laufende Jahr peile Talanx weiterhin ein Ergebnis von 850 bis 900 Mio. EUR an.



Rückstellungen für faule Kredite und die Niedrigzinspolitik hätten den Gewinn der französischen Großbank BNP Paribas 2020 geschmälert. Dieser sei gegenüber dem Vorjahr um 13,5% auf 7,067 Mrd. EUR gefallen. Für 2021 erwarte BNP Paribas bei stagnierenden Kosten leicht steigende Erträge.



Der französische Pharmakonzern Sanofi habe in Q4/2020 von einer Rekordnachfrage nach Grippe-Impfstoffen profitiert. Der Umsatz habe sich um 4,2% auf 9,4 Mrd. EUR erhöht, der Gewinn je Aktie sei wechselkursbereinigt um 9,8% gestiegen.



Ford (ISIN US3453708600 / WKN 502391) habe in Q4 einen Nettoverlust von 2,8 (Vorjahr: -1,7) Mrd. USD verkraften müssen, im Gesamtjahr seien es -1,3 Mrd. USD gewesen. Angepeilt gewesen sei eigentlich ein Gewinn zwischen 600 Mio. und 1,1 Mrd. USD. In Q1 rechne Ford damit, dass die Engpässe bei Computerchips Produktion und Betriebsergebnis schmälern könnten. Dennoch erwarte der Automobilhersteller für 2021 einen Gewinn von 8 bis 9 Mrd. USD.



Der Euro habe sich nach durchwachsenen US-Arbeitsmarktdaten ein wenig von den Verlusten der Vortage erholen können und dabei die Marke von 1,20 USD überwunden.



Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten habe bei den Ölpreisen weiterhin für Schwung gesorgt. Gold habe sich nach dem Einbruch des Vortages etwas erholen können und die 1.800 USD-Marke wieder übersprungen. (08.02.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem Start mit abermals festeren Notierungen ging dem deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,03%, MDAX +0,12%, TecDAX +0,10%) vor dem Wochenende die Puste aus, so die Analysten der Nord LB.Linde ( ISIN IE00BZ12WP82 WKN A2DSYC ) seien nach Bekanntgabe der 2020er Zahlen um 1,38% gestiegen. Der Industriegase-Hersteller habe im abgelaufenen Jahr mit seinem Nettogewinn positiv überrascht.US-Anleger hätten sich auch von einem leicht enttäuschenden Arbeitsmarktbericht nicht die Stimmung verderben lassen und an der Wall Street ( Dow Jones +0,30%, S&P 500 +0,39%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,57%) für weiter steigende Indices gesorgt. Nikkei 225 sei mit 29.389 Punkten mehr als 2% fester in die Woche gestartet.Ein sich zum Jahresende besser als erwartet entwickelnder Energiehandel habe bei RWE dafür gesorgt, dass der Konzern seine eigene Gewinnprognose für das abgelaufene Jahr übertroffen habe. Das bereinigte Ergebnis (EBITDA) liege voraussichtlich bei 3,2 (Planung: 2,7 bis 3,0) Mrd. EUR, habe RWE mitgeteilt. Auch das bereinigte Nettoergebnis dürfte mit 1,2 Mrd. EUR besser als erwartet abschneiden.