Wien (www.aktiencheck.de) - Dank starkem Wachstum vor allem in den Bereichen Professional Products und Active Cosmetics kann L'Oréal (ISIN FR0000120321/ WKN 604843) auf ein solides zweites Quartal zurückblicken, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Getrieben von den Sparten Professional Products und Active Cosmetics habe im zweiten Quartal 2021 ein Umsatz von EUR 7,6 Mrd. erwirtschaftet werden können, was einen Zuwachs von EUR 1,8 Mrd. bzw. 29,6% im Vergleich zum Vorjahresquartal bedeute.



Procter & Gamble (ISIN US7427181091/ WKN 852062) habe das Geschäftsjahr 2020/21 mit einem soliden vierten Quartal abgeschlossen. Im Ausblick auf das folgende Geschäftsjahr 2021/22 werde mit höheren Kosten gerechnet. Der Nettoumsatz habe mit USD 18,9 Mrd. rund 7% über dem Vorjahreswert gelegen und die Konsenserwartung der Analysten damit leicht übertroffen. (02.08.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Procter & Gamble



