Der Nikkei 225-Index (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) tendiere aktuell kaum verändert bei 27.726 Punkten.



Der Ticketvermarkter und Konzertveranstalter CTS EVENTIM (ISIN DE0005470306/ WKN 547030) erhole sich trotz einer deutlichen Steigerung im 2. Quartal nur langsam von den Folgen der Corona-Beschränkungen. Der Umsatz sei um 228% auf 45,7 Mio. EUR gesprungen. Dabei gelte aber zu bedenken, dass das Vorjahresquartal stark von der Corona-Pandemie geprägt gewesen sei. 2019 hätten die Erlöse in dem Zeitraum noch bei mehr als 400 Mio. EUR gelegen. Der Betriebsgewinn (EBITDA) habe 99,1 (Vorjahr: -16,2) Mio. EUR erreicht. Darin enthalten seien jedoch Staatshilfen in Höhe von 102 Mio. EUR. Konzernchef Schulenburg traue sich angesichts der anhaltenden Unsicherheit weiter keine Prognose für das Gesamtjahr zu.



Eine hohe Nachfrage nach Allergiemedikamenten und Produkten zur Stärkung des Immunsystems hätten Umsatz und Ergebnis des Pharmaunternehmens Dermapharm (ISIN DE000A2GS5D8/ WKN A2GS5D) im ersten Halbjahr positiv beeinflusst. Der Umsatz sei um 13% auf 428 Mio. EUR gestiegen, der operative Gewinn (bereinigtes EBITDA) habe sich überproportional um 49% auf 137 Mio. EUR verbessert. Positiv ausgewirkt habe sich auch die Impfstoffproduktion in Kooperation mit BioNTech, habe es weiter geheißen. Die Prognose für das Gesamtjahr mit einem Erlöswachstum von 24% bis 26% und einem Wachstum des EBITDA von 45% bis 50% sei vom Vorstand bestätigt worden.



Der Spezialchemiekonzern LANXESS übernehme für rund 1,3 Mrd. USD eine Geschäftseinheit des amerikanischen Duft- und Aromenkonzerns IFF. "2021 steht voll im Zeichen des Wachstums. Die Akquisition von IFF Microbial Control ist bereits der vierte Zukauf in diesem Jahr und der zweitgrößte von LANXESS überhaupt", habe Vorstandschef Zachert gesagt. Mit IFF Microbial Control verstärke LANXESS sein Spezialchemieportfolio in den Bereichen Desinfektion, Körperpflege und Materialschutz. Der Deal solle voraussichtlich in Q2/22 abgeschlossen werden, da er u.a. noch von den zuständigen Kartellbehörden genehmigt werden müsse. (25.08.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ging es auch am Dienstag bergauf (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,33%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,53%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,40%), so die Analysten der NORD/LB.Dennoch seien die Anleger vor dem Notenbanker-Treffen, das ab Donnerstag stattfinde, vorsichtig geblieben. Dort könnte FED-Chef Powell eine Wende in der US-Geldpolitik ankündigen. LANXESS (ISIN DE0005470405/ WKN 547040) hätten nach einer Übernahmeankündigung 2,3% gewonnen.