Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach einer anfänglichen Schwächephase war der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Mittwoch in der Lage, die tags zuvor eingeleitete Erholung fortzusetzen, berichten die Analysten der Helaba.Auch die Quartalsberichtssaison gelte es im Auge zu behalten, wenngleich heute hierzulande keine Zahlen aus der ersten Reihe auf der Agenda stünden. Spannend könnte es auf der HV von VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) zugehen. In den USA würden Ergebnisse beispielsweise von AT&T (ISIN: US00206R1023, WKN: A0HL9Z, Ticker-Symbol: SOBA, NYSE-Symbol: T), Biogen (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB), Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol Deutschland: INL, NASDAQ-Ticker-Symbol: INTC), Snap (ISIN: US83304A1060, WKN: A2DLMS, Ticker-Symbol Deutschland: 1SI, NYSE-Symbol: SNAP), Twitter (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR), Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Symbol ABT), American Airlines (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL), Blackstone (ISIN: US09260D1072, WKN: A2PM4W) und Southwest Airlines (ISIN: US8447411088, WKN: 862837, Ticker-Symbol: SWN, NYSE Ticker-Symbol: LUV) präsentiert.Kurzfristig habe sich das technische Bild des DAX etwas aufgehellt, was angesichts einer stark überverkauften Konstellation nicht überrascht habe. Dennoch könne aus technischer Sicht keine Entwarnung ausgesprochen werden, da die 55-Tagelinie (15.512) nicht habe zurückerobert werden können. Vielmehr stehe die Frage im Raum, ob angesichts des Richtungswechsels auf mittelfristiger Zeitebene bestehende Positionen nun abgesichert oder im Umfang reduziert werden sollten. Unterstützungen seien bei 15.336, 14.217 (100-Tagelinie), 15.114, 15.009 und 14.855 Punkten zu finden. (22.07.2021/ac/a/m)