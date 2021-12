Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) startete mit Kursgewinnen in die neue Woche, so Christian Schmidt von der Helaba.Seitens der US-Notenbank werde verstärkt über frühzeitiges Ende der Anleihekäufe diskutiert, was den Weg für Zinserhöhungen ebnen würde. Zuletzt seien bereits Technologie-Aktien im Zuge dessen verstärkt unter Abgabedruck geraten. Hierzulande fiel der Auftragseingang der deutschen Industrie im Oktober mit 6,9% wesentlich deutlicher aus, im Konsens wurde lediglich mit einem Rückgang von 0,5% gerechnet, so die Analysten der Helaba. Nicht zuletzt deshalb erscheine es noch zu früh, um die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf die leichte Schulter zu nehmen. Der sich weiterhin auf hohem Niveau bewegende V-DAX verdeutliche zudem, dass der DAX aktuell auf einem fragilen Fundament stehe.Am Freitag habe der DAX unterhalb des 200-Tage-EMA (15.226 Punkte) geschlossen. Zudem rücke ein Verkaufssignal mittels der 200-Tagelinie (15.422 Punkte) näher. Lediglich ein Richtungswechsel des Durchschnitts (dieser steige aktuell noch mit 6 Punkten pro Tag) wäre dafür erforderlich, sofern dem DAX kein nachhaltiger Sprung über den Durchschnitt gelinge. Angesichts bereits negativer Trends auf kurz- und mittelfristiger Zeitebene und einer weiterhin möglichen Komplettierung einer negativen Fortsetzungsformation gelte es, die Risiken höher zu gewichten. Supports seien bei 15.304 Punkten, 15.226 Punkten und 15.123 Punkten zu finden. (07.12.2021/ac/a/m)