Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach der Aktienhandel am Freitag wesentlich von Zurückhaltung geprägt war, zogen die Kurse am Montag deutlich an, so die Analysten der Helaba. DAX überwunden würden.CharttechnikDie Widerstandszone von 12.441/12.461/12.498 Zählern habe sich gestern lange Zeit als nachhaltig erwiesen. Trotz der Tatsache, dass diese schlussendlich habe überwunden werden können, sei auch deutlich geworden, dass es der Index bei der vorherrschenden, unterdurchschnittlichen Bewegungsdynamik weiterhin schwer haben sollte, die nun in den Fokus rückenden Hürden bei 12.521 (Ichimoku-Wolke) 12.543 (55-Tageslinie), 12.578 (200er EMA) und 12.625 (100-Tageslinie) deutlich hinter sich zu lassen. Bestenfalls scheine ein Test der bei 12.698 Punkten verlaufenden 200-Tageslinie (SMA) vorstellbar. Dazu müsste aber Einiges zusammenpassen was aktuell, wie beschrieben, nicht der Fall sei. Insofern werde sich in den kommenden Tagen zeigen, was der zuletzt vollzogene Anstieg tatsächlich Wert gewesen sei. (28.08.2018/ac/a/m)