Der Nikkei-225 zeige sich wenig verändert. Die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle halte Anleger von Engagements zurück.



Die Deutsche Telekom halte trotz der Corona-Krise an ihren Wachstumszielen fest. Auch wenn die Telekom unter geschlossenen Shops und Forderungsausfällen leide, sehe CEO Höttges Chancen in der - nicht zuletzt durch die Krise verstärkten - zunehmenden Digitalisierung. Im laufenden Jahr wolle die Telekom ein operatives Ergebnis (bereinigtes EBITDA ohne Leasingkosten) in Höhe von 25,5 Mrd. EUR erzielen. Die Dividende solle wie zuvor angekündigt bei 60 (70) Cent je Aktie liegen.



Wirecard habe im Zusammenhang mit den milliardenschweren Unklarheiten in der Bilanz bekräftigt, dass man sich als mögliches Betrugsopfer sehe. "Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Aus-maßes zum Geschädigten geworden ist", habe Vorstandschef Braun erklärt, der wenig später von seinem Amt zurückgetreten sei.



Am Devisenmarkt sei es am Freitag zunächst weitgehend ruhig geblieben. Die Anleger hätten auf Ergebnisse beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU gewartet. Der Kurs des Euro habe sich leicht über der Marke von 1,12 USD gehalten. Im Laufe des Tages sei der Euro allerdings wieder von zunehmenden Corona-Infektionsrisiken in den USA belastet worden und habe nachgegeben.



Die Ölpreise hätten zunächst von der guten Stimmung an den Aktienmärkten profitiert und zugelegt. Gold habe sich am Freitag freundlicher präsentiert und weise somit nach den letzten bewegungsarmen Handelstagen ein leichtes Wochenplus aus. (22.06.2020/ac/a/m)







Das Kursdrama bei Wirecard bestimmte auch am Freitag die Meldungen am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,40%, MDAX +0,17%, TecDAX -0,18%), so die Analysten der Nord LB.Der Kursanstieg des DAX zum sogenannten Hexensabbat sei so zu einer nachrichtlichen Nebensache geraten. Nach dem Vortages-Kurseinbruch um fast 62% nach abermaliger Verschiebung des Jahresabschlusses für 2019 sei Wirecard erneut abgestürzt, zeitweise um mehr als 50% auf unter 20 EUR.Angesichts der steigenden Zahl von Corona-Neuinfektionen habe die Zurückhaltung unter den Anlegern das Zepter am US-Aktienmarkt ( Dow Jones -0,8%, S&P-500 -0,6%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,03%) übernommen. In sechs US-Bundesstaaten habe es eine Rekordzunahme an neuen Infektionen innerhalb eines Tages gegeben.