Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt kann sein hohes Niveau zwar nicht ganz halten, dennoch bleibt der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) in Sichtweite des Allzeithochs (16.030), so Ulrich Wortberg von der Helaba.



Positive Vorgaben aus Fernost, wobei insbesondere robuste Handelszahlen in China eine Rolle gespielt hätten, hätten nur zeitweise für Unterstützung gesorgt. Etwas belastet hätten indes der stärker als erwartete Rückgang der ZEW-Konjunkturerwartungen und die Wall Street. Der DAX habe den Handel bei 15.843 Punkten (-0,6%) beendet. Im Vorfeld der morgigen EZB-Ratssitzung dürften sich Marktteilnehmer etwas in Zurückhaltung üben, zumal bis dahin keine wichtigen Datenveröffentlichungen auf dem Programm stünden. Sorgen davor, dass die EZB das Tempo der Assetkäufe im Rahmen des Pandemieprogramms massiv reduzieren könnte, scheinen nicht sehr aus-geprägt zu sein, so die Analysten der Helaba.



Am technischen Bild des DAX habe sich wenig verändert und so würden die Indikatoren weiterhin darauf hinweisen, dass die Luft im Bereich von 16.000 Punkten dünner werde. Der sehr niedrige und weiter sinkende ADX spreche für eine trendlose Marktverfassung, das Kursmomentum sei negativ und der MACD verharre unterhalb seiner Signallinie. Insofern sei das Risiko einer Korrektur noch nicht gebannt. (08.09.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



