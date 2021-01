Bonn (www.aktiencheck.de) - Zyklen am Aktienmarkt verlaufen häufig nach dem gleichen Muster, so die Analysten von Postbank Research.



So auch dieses Mal: Auf die "Verzweiflungsphase", in der die Rezession infolge der Coronavirus-Pandemie Unternehmensgewinne und Börsenkurse in die Tiefe gerissen habe, sei die "Hoffnungsphase" gefolgt. Die Anleger hätten über die gegenwärtige Verfassung der Wirtschaft und der Unternehmen hinweggeblickt und die Gewinnerholung eingepreist. Die Börse sei haussiert, ein neuer Bullenmarkt sei geboren.



Nun stehe allerdings der schwierige Übergang in die sogenannte Wachstumsphase an, in der die Unternehmen ihre Gewinne steigern würden und in ihre Bewertungen "hineinwachsen". Diese dauere durchschnittlich 50 Monate und werde anfänglich meist von Rücksetzern und erhöhten Marktschwankungen begleitet, wenn sich unter Anlegern angesichts der hohen Bewertungen Zweifel breitmachen würden, ob die Konjunktur- und Gewinntiefs tatsächlich überwunden seien. In diesem Zyklus werde es vermutlich nicht anders sein. Entsprechend würden die Analysten kleinere Korrekturen in den kommenden Wochen für wahrscheinlich halten. Grundsätzlich sei der Aktienzyklus jedoch intakt und der Bullenmarkt könne noch etwas weiterlaufen. (18.01.2021/ac/a/m)



