Der Nikkei 225 tendiere zum Wochenauftakt schwächer: -1,01% auf 22.972.



Eine Wertberichtigung von 1,318 Mrd. EUR im US-Geschäft habe die BBVA (ISIN ES0113211835 / WKN 875773) in Q4 in die Verlustzone geführt. Der Nettoverlust habe bei 155 Mio. EUR gelegen. Für das Gesamtjahr ergebe sich somit ein Nettogewinn von 3,512 Mrd. EUR. Bereinigt um die Abschreibung hätte die span. Bank 4,83 Mrd. EUR verdient, ein Plus von 3%.



Amazon habe den Umsatz in Q4 um 21% auf 87,4 Mrd. USD erhöhen können. Unter dem Strich habe der Online-Händler 3,3 (3,0) Mrd. USD verdient. Im Gesamtjahr 2019 habe der Konzern die Erlöse um 20% auf 280,5 Mrd. USD gesteigert, das Nettoergebnis habe bei 11,6 (10,1) Mrd. USD gelegen. Durch weitere Investitionen habe sich die Schnelligkeit bei den Warenlieferungen deutlich verbessert, habe der Online-Krösus mitgeteilt. Amazon rechne für das laufende Quartal mit Umsätzen zwischen 69 und 73 Mrd. USD, was ggü. dem Vorjahr ein Plus von 16 bis 22% darstellen würde.



Schwache europäische Konjunkturdaten hätten den Euro am Berichtstag nur kurz belastet. Am Ende habe die Gemeinschaftswährung sogar deutlich stärker im Markt gelegen.



Die Ölpreise hätten sich trotz des niedrigen Niveaus (seit 6. Januar habe Brent-Öl mehr als 18% verloren) nicht stabilisieren können und hätten weiter nachgegeben. Gold ziehe aufgrund der Unsicherheit um die chinesische Lungenkrankheit weiter an und strebe in Richtung der Jahreshöchstkurse. (03.02.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Angst vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus und der damit wohl verbundenen Schwächung der Weltwirtschaft hat die Anleger den deutschen Aktienmarkt ( DAX -1,33%, MDAX -0,72%, TecDAX -1,41%) meiden lassen, so die Analysten der Nord LB.Gewinner habe es im DAX an diesem Tag keine gegeben. Spitzenreiter seien Conti-Aktien ( ISIN DE0005439004 WKN 543900 ) mit einem Minus von 0,10% gewesen. thyssenkrupp (-4,61%) seien schwächster MDAX-Wert gewesen. Konzernchefin Merz habe sich auf der HV geäußert, dass "das Unternehmen im Augenblick kaum finanziellen Spielraum habe".Auch an der Wall Street ( Dow Jones -2,09%, S&P 500 -1,77%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -1,59%) habe die Sorge vor einer wirtschaftlichen Abschwächung durch das Coronavirus wieder um sich gegriffen und die Kurse unter Druck gebracht. IBM habe mit +5,09% an der Dow Spitze gestanden. Unternehmenslenkerin Rometty verlasse den Konzern im April. Exxon (-4,12%) und Chevron (-3,82%) seien durch maue Quartalsergebnisse belastet gewesen. Dagegen seien die Amazon -Zahlen richtig gut angekommen: +7,38%.