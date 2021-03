Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Den Warnsignalen seitens der Charttechnik zum Trotz konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern eine Aufwärtsbewegung etablieren, so die Analysten der Helaba.



Allerdings sei nahezu der komplette Anstieg auf die Kursgewinne bei den drei Autobauern im DAX zurückgegangen. Anzumerken sei zudem, dass es auch im Wochenverlauf zeitliche Muster zu beobachten gebe. So laute eine Börsenweisheit, dass auf einen festen Dienstag ein insgesamt schwacher Wochenverlauf folgt. Es werde spannend zu sehen sein, ob sich diese "Regel" bewahrheite. Insgesamt stünden noch verschiedene Events auf der Agenda, wie beispielsweise die FOMC-Sitzung der US-Notenbank oder der große Verfall an den Terminbörsen. Letztgenannter sorge gewöhnlich für die eine oder andere Kursverzerrung. Erinnert sei zudem an das Ende (21. März) eines großen Gann-Preis- und Zeitzyklus. Auch mit Blick auf diesen steige die Spannung, denn häufig komme es in der Nähe derartiger Strukturpunkte zu richtungweisenden Impulsbewegungen.



Gestern sei vom DAX die bei 14.562 Zählern verlaufende, 38,2%-Fibonacci-Extension erreicht und ein neues Allzeithoch markiert worden. Entsprechend liege ein neuerliches, prozyklisches Signal vor. Weitere Zielmarken auf der Oberseite seien bei 14.639, 14.695, 14.759 und 14.828/33 Zählern zu finden. Auf der Unterseite würden die Marken bei 14.445/38, 14.354/34 und 14.279 Punkten als Support wirken. (17.03.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >