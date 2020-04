Akzo Nobel habe in Q1 einen Rückgang der Erlöse um 6% auf 2,058 Mrd. EUR hinnehmen müssen. Das bereinigte operative Ergebnis hingegen sei um 31% auf 214 Mio. EUR nach oben geschossen. Der Konzern habe u.a. Kostensenkungen als Grund für das erhöhte Ergebnis genannt. CEO Vanlancker erwarte weiterhin, dass sich die Corona-Krise in Q2 negativ auswirken werde und habe daher bereits zu einem früheren Zeitpunkt die Jahresziele kassiert.



UniCredit verdopple wegen der drohenden Kreditausfälle durch die Corona-Pandemie die Risikovorsorge im Vergleich zum Vorjahr. In Q1 werde die Bank zusätzlich rund 900 (468) Mio. EUR zurücklegen, habe es geheißen.



Nach einem Umsatzzuwachs in Q1 von 7% (währungsbereinigt) auf 15,14 Mrd. CHF blicke der Schweizer Pharmakonzern Roche optimistisch in die Zukunft und habe seine Jahresprognose eines Verkaufswachstums im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich zu konstanten Wechselkursen bekräftigt. Die Ergebnisse einer klinischen Phase-III-Studie zum Einsatz des Medikaments Actemra zur Behandlung schwerer Covid-19-Lungenentzündungen sollten im Frühsommer vorliegen. Zudem baue der Konzern die weltweiten Produktionskapazitäten für das Mittel rasch aus.



Die weltweiten Kontaktbeschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie hätten Netflix in Q1 deutlich vorangebracht. Weltweit seien 15,8 Mio. zahlende Kunden hinzugekommen, die Erwartung habe lediglich bei 8 Mio. gelegen. Zwar habe Netflix erklärt, das Kundenwachstum wie auch die vor dem Bildschirm verbrachte Zeit dürfe mit dem Ende der Kontaktbeschränkungen wieder abnehmen. Trotzdem gehe das Unternehmen für das laufende Quartal von 7,5 Mio. Neukunden aus. Dank der vielen neuen Kunden sei der Umsatz in Q1 auf 5,8 (4,5) Mrd. USD gestiegen. Der Nettogewinn sei mit 709 Mio. USD mehr als verdoppelt worden.



Beim Euro hätten Impulse gefehlt, die eine stärkere Bewegung hätten auslösen können. Gespannt würden die Marktteilnehmer auf den EU-Gipfel am Donnerstag warten.



Drohungen von Trump gegen den Iran hätten bei den Ölpreisen nach einem erneut schwachen Beginn für einen Umschwung und höhere Notierungen gesorgt. Eigentlich wäre ein Goldpreisanstieg am Vortag leicht erklärbar gewesen. Warum es erst am Mittwoch aufwärts gegangen sei, bleibe ein Rätsel. Immerhin sei dabei die 1.700 USD-Marke geknackt worden. (23.04.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Ein nach dem Debakel des Vortages wieder steigender Ölpreis und ein neues US-Konjunkturpaket haben die Stimmung der Anleger am deutschen Aktienmarkt ( DAX +1,61%, MDAX +1,49%, TecDAX +2,38%) steigen lassen, so die Analysten der Nord LB. Infineon , am Dienstag noch ganz unten zu finden, hätten mit +5,67% einen Teil der Verluste des Vortages aufholen können und dabei von guten Zahlen des Konkurrenten STMicro ( ISIN NL0000226223 WKN 893438 ) profitiert. Lufthansa hätten weitere 1,75% abgegeben; so billig sei die Aktie zuletzt vor 17 Jahren gewesen.Die Erholung bei den Ölpreisen und Nachrichten über die Zulassung einer klinischen Studie in Deutschland für einen Corona-Impfstoff hätten die Wall Street ( Dow Jones +1,99%, S&P 500 +2,29%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +2,81%) beflügelt. BioNTech-Aktien seien um 26,6% gestiegen. Das Unternehmen, das gemeinsam mit Pfizer (+1,77%) an einem Impfstoff gegen die Lungenkrankheit Covid-19 forsche, habe die Zulassung für eine klinische Studie in Deutschland erhalten. Nikkei 225 notiere aktuell bei 19.364 Punkten (+1,18%).