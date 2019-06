OSRAM (ISIN DE000LED4000 / WKN LED400) habe nach fast einem Jahr für sein Geschäft mit Straßen-, Stadien- und Büro-Beleuchtung einen Käufer gefunden. Die Beratungsgesellschaft Stern Stewart übernehme die OSRAM-Tochter Siteco.



BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) schalte angesichts der Dieselkrise und drohender CO2-Strafen bei der Elektrifizierung seiner Fahrzeuge einen Gang hoch. Bereits 2023 - zwei Jahre früher als bisher geplant - wolle BMW 25 Fahrzeuge mit Elektroantrieb anbieten. Mehr als die Hälfte davon werde rein batteriegetrieben sein, habe der Konzern angekündigt. Der Absatz an reinen Stromern und Hybrid solle bis 2025 jährlich um mehr als 30% zulegen.



Der US-Chiphersteller Micron Technology sehe "frühe Anzeichen, dass sich die Nachfrage nach seinen Produkten wieder verbessere". In Q3 habe Micron trotz Rückgängen bei Überschuss und Erlösen die Erwartungen übertroffen. Der Nettogewinn sei auf 840 Mio. USD gefallen, von 3,82 Mrd. USD im gleichen Vorjahreszeitraum.



Nachdem die USA neue Sanktionen gegen den Iran verhängt hätten und Iran daraufhin diplomatischen Bemühungen einen Korb erteilt habe, sei etwas Bewegung in den Devisenmarkt gekommen. Für den Euro habe das geheißen, dass er die zuvor übersprungenen 1,14 USD nicht habe halten können.



Der seit langem schwelende Handelskonflikt zwischen den USA und China drücke auf die Ölpreise. Der neuere Konflikt zwischen den USA und Iran sorge dagegen für anziehende Notierungen. Was hätten die Ölpreise gestern getan? Sie hätten nachgegeben.



Kein Ende in Sicht? Der Goldpreis sei erneut aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Krisen, einem zuletzt schwächeren USD und der Aussicht auf Zinssenkungen durch die FED gefragt gewesen. Konkret habe das geheißen: +22 USD = Sechs-Jahreshoch. (26.06.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX -0,48%, MDAX -0,10%, TecDAX -0,44%) präsentierte sich auch gestern von der Seitenlinie, so die Analysten der Nord LB.Bei den marktbeherrschenden Themen, wie dem Iran/USA Konflikt oder dem anstehenden Treffen von Trump und XI Jinping in Osaka, hätten sich Anleger verstärkt zurückgehalten. Bei den Einzelwerten im DAX habe es keine großen Ausreißer gegeben: Der stärkste Wert Infineon habe 1,39% gewonnen, der schwächste Titel Wirecard habe 1,82% verloren.Das nahende Treffen zwischen Trump und Xi Jinping habe bei den Anlegern an der Wall Street ( Dow Jones -0,7%, S&P-500 -0,9%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -1,5%) zur Zurückhaltung geführt. In der mit Spannung erwarteten Rede von FED-Chef Powell habe dieser zwar betont, "die FED ist immun gegen kurzfristigen politischen Druck - das wird oft als unsere Unabhängigkeit bezeichnet", habe damit aber nicht den Markt bewegen können. Nikkei-225 notierte erneut leichter bei aktuell 21.053,92 Punkten.