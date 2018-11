Bayer habe den Umsatz in Q3 auf 9,905 Mrd. EUR gesteigert. Dies sei ein Anstieg um nom. 23,4% bzw. währungs- und portfoliobereinigt um 1,9%. Der ber. Betriebsgewinn (EBITDA) habe mit 2,202 Mrd. EUR auf Vorjahresniveau gelegen. Hier hätten negative Währungseffekte gebremst, während die Beiträge durch die übernommene Monsanto höher ausgefallen seien als erwartet, habe Bayer mitgeteilt. CEO Baumann habe den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt.



Ein ungewöhnlich niedriges Windaufkommen und neue Regulierungsvorgaben für Gas in Deutschland hätten innogy in den ersten neun Monaten belastet. Das ber. EBIT sei um 11% auf 1,9 Mrd. EUR gesunken, habe innogy mitgeteilt.



Trotz einer schwächeren Entwicklung in den ersten neun Monaten habe Uniper die Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Bei Erlösen von 53,06 (52,94) Mrd. EUR habe das ber. EBIT bei 386 (952) Mio. EUR gelegen. Unter dem Strich habe der Konzern einen Verlust von 521 (+782) Mio. EUR ausweisen müssen. Ursache hierfür seien u.a. Abschreibungen auf Kraftwerke gewesen, habe es geheißen.



Nach tagelanger Talfahrt habe sich der Euro am Dienstag etwas erholen können. Mehr als eine kurzfristige Gegenbewegung sei vom Markt, u.a. vor dem Hintergrund des Streits um den italienischen Haushalt, darin allerdings nicht gesehen worden.



Nach einer kurzen Stabilisierung am Montag hätten die Ölpreise ihre Abwärtsbewegung fortgesetzt und seien im Verlauf regelrecht eingebrochen. Ein Auslöser sei die Aussage von Donald Trump gewesen, dass er nicht hoffe, dass die OPEC die Fördermengen reduziere. Zudem rechne die OPEC in ihrem Monatsbericht für 2019 mit einer etwas geringeren Nachfrage als noch vor zwei Monaten (minus 500.000 Barrel pro Tag). Der Goldpreis habe sich nur wenig bewegt. (14.11.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Aussicht, doch noch eine Einigung bei den Brexit-Verhandlungen zu erzielen, hat den deutschen Aktienmarkt ( DAX +1,30%, MDAX +1,07%, TecDAX +1,57%) angetrieben, so die Analysten der Nord LB.Dabei seien die am Vortag erlittenen Verluste zum Teil wieder aufgeholt worden. Bayer sei nach den Quartalszahlen mit -2,87% am Tabellenende zu finden gewesen. Den Spitzenplatz im DAX habe Infineon (+4,07%) belegt; allerdings sei der Kurs am Vortag deutlich eingebrochen.Wall Street ( Dow Jones -0,40%, S&P-500 -0,15%, Nasdaq unverändert) habe nach volatilem Handel etwas leichter tendiert. Ölwerte seien vom Kursrutsch bei den Ölpreisen belastet worden: Chevron -1,74%, Exxon -2,29%. Vorwürfe Indonesiens gegen Boeing nach dem Absturz einer 737MAX vor zwei Wochen hätten die Aktie des Flugzeugbauers 2,11% in den Keller geschickt. Nikkei-225 notiere mit 21.846,48 Zählern leicht im Plus.