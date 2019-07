Der Nikkei-225 sei um 0,7% auf 21.608 Punkte wegen Gewinnmitnahmen und Zurückhaltung vor dem US-Nationalfeiertag gesunken.



Anheuser-Busch plane den weltgrößten Börsengang des Jahres für sein Asien-Geschäft: Das für Mitte Juli vorgesehene IPO solle knapp USD 10 Mrd. einbringen.



Siemens-Tochter Gamesa habe von der US-Firma Midamerican Energy einen Großauftrag zur Installation eines 429,3 MW-Windkraftprojektes in Iowa erhalten.



Die High-Beta-Währungen (wie z.B. der Australische Dollar) würden von der Annäherung USA und China profitieren. Das Britische Pfund werde indes zum Spielball parteiinterner Machtkämpfe um die May-Nachfolge und verliere an Wert, die Brandspur des Brexits ziehe sich über die Insel. Der Kurs des Euro habe bis Mittag leicht angezogen und sei knapp über dem von der EZB am Nachmittag festgesetzten Referenzkurs von USD 1,130 geblieben.



Nach der erwarteten Einigung der OPEC+-Staaten, das Förderlimit ebenfalls um neun Monate zu verlängern, sei die erwartete Ölpreis-Steigerung durch enttäuschende Konjunkturdaten gebremst worden. Auch der anstehende EU-USA-Zollkonflikt dämpfe die Rohöl-Nachfrage. Angesichts bewegungsloser Aktienmärkte sei Gold wieder gefragt gewesen, der Preis sei um rund USD 4,0 gestiegen. (03.07.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Vormittags bewegte sich der DAX ( DAX +0,04%) so gut wie gar nicht, so die Analysten der Nord LB.Der deutsche Aktienmarkt ( MDAX -0,27%, TecDAX -0,09%) sei den ganzen Handelstag über verhalten geblieben, vielleicht auch wegen Donald Trumps neuerlicher Zolldrohungen gegen EU-Produkte als Vergeltung für verbotene Flugzeugsubventionen.Nachdem Henkel an seinem Kapitalmarkttag positive Geschäftsaussichten gemalt habe, sei der Aktienkurs mit +3,76% an die DAX-Spitze gesprungen. Negative Analysten-Kommentare hätten BASF zu schaffen gemacht, die rund 2% verloren hätten. Schlimmer noch habe es thyssenkrupp (-2,36%) getroffen, nach umständlichen Strategien den Schadstoffausstoß zu verringern. Dow Jones +0,3%, S&P-500 +0,3%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,2%) habe sich am Dienstag wenig getan.