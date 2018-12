Der Nikkei-225 notiere mit -1,11% auf 20.166,19 Zähler erneut leichter.



Bei der Hornbach Holding seien die Erlöse in Q3 ggü. dem Vorjahr um 7,7% auf 1,085 Mrd. EUR gestiegen, was das stärkste Umsatzwachstum seit viereinhalb Jahren dargestellt habe. Das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) sei dagegen von 28,8 Mio. EUR auf 19,7 Mio. EUR zurückgegangen, wofür vor allem der Kostenanstieg - insbesondere im Bereich der Digitalisierung - verantwortlich gewesen sei. In den abgelaufenen neun Monaten habe sich der Konzernumsatz auf 3,476 Mrd. EUR summiert, ein Plus von 4,8%. Das ber. EBIT habe mit 180,6 Mio. EUR um 11,1% unter dem Vorjahreswert gelegen. Wegen der schwachen Werte in Q3 habe der Konzern jüngst die Prognose gesenkt und rechne mit einem Unterschreiten des Vorjahreswertes um mehr als 10%.



Nike habe im abgelaufenen Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Die Erlöse seien vor allem dank guter Geschäfte in Nordamerika und China auf 9,37 (8,55) Mrd. USD gestiegen, der Nettogewinn habe sich auf 847 (767) Mio. USD erhöht.



Der Euro sei deutlich gestiegen, was vor allem auf eine allgemeine Schwäche des USD zurückzuführen gewesen sei. Die US-Währung, die am Vortag nach der FED-Sitzung zunächst gestiegen sei, habe nach näherer Betrachtung der FED-Aussagen Federn lassen müssen.



Der Anstieg vom Vortag habe sich bei den Ölpreisen als Eintagsfliege erwiesen. Am Donnerstag sei es wieder den gewohnten Weg gegangen - und der führe gen Süden. Das Umfeld lasse zur Zeit einfach nur wenig Raum für positive Tendenzen. Anders beim Gold: Zur Wochenmitte seit längerem mal wieder auf dem Rückzug, habe das gelbe Metall gestern seinen Steigflug wieder aufgenommen. (21.12.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Da hatten sich die Anleger offensichtlich eine noch vorsichtigere geldpolitische Gangart von der FED für 2019 erhofft und wurden enttäuscht, so die Analysten der Nord LB.Die Quittung sei prompt gekommen: Der deutsche Aktienmarkt ( DAX -1,44%, MDAX -2,08%, TecDAX -2,53%) sei deutlich abgesackt und habe das diesjährige negative Bild weiter verschlimmert. Eine skeptische Branchenstudie habe bei den Kursen der Bank-Aktien für Verdruss gesorgt: Deutsche Bank (-7,04%), Commerzbank (-6,55%). Henkel sei mit +1,12% einer der wenigen Gewinner im DAX gewesen.Die Nachwehen des geldpolitischen Ausblicks der FED seien auch am Donnerstag an der Wall Street ( Dow Jones -1,97%, S&P-500 -1,58%, Nasdaq -1,63%) spürbar gewesen. Hinzu seien enttäuschende Unternehmenszahlen gekommen. Eine schwache Prognose für das erste Geschäftsquartal habe beim Kreuzfahrtriesen Carnival für Druck (-9,49%) gesorgt.