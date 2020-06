Nach dreimonatiger Corona-Zwangspause beginne die TUI mit dem Neustart. Die europäischen Märkte würden ab Mitte Juni oder Anfang Juli den Teilbetrieb für einige Ziele wieder aufnehmen, habe der Touristikkonzern mitgeteilt. Ab Anfang Juli plane die TUI etwa die Hälfte der Konzernhotels zu öffnen. "Auf Basis der geplanten Starttermine werden in Q4/20 voraussichtlich etwa 30% der ursprünglichen Kapazitäten angeboten", habe die TUI erklärt. Das Sommerprogramm sei derzeit etwa zu 25% gebucht, habe es weiter geheißen.



Der Altaktionär von Zalando, der schwedische Investor Kinnevik, habe Kasse gemacht. Kinnevik habe 11,25 Mio. Aktien oder 4,4% bei institutionellen Anlegern platziert. Als Erlös habe das Unternehmen 645 Mio. EUR genannt. Nach der Transaktion halte Kinnevik noch 21,3% an dem deutschen Unternehmen.



Softbank (ISIN JP3436100006 / WKN 891624) brauche offenbar flüssige Mittel und wolle hierzu die milliardenschwere Beteiligung an der Telekom-Tochter T-Mobile US verringern. Der Konzern erwäge öffentliche oder private Platzierungen seiner T-Mobile-Aktien und sei auch in Gesprächen mit der Deutschen Telekom sowie mit T-Mobile US selbst, habe der japanische Technologieinvestor mitgeteilt. An T-Mobile US halte Soft-bank rund 23% und die Deutsche Telekom 43%.



Überraschend positive US-Konjunkturdaten und der koreanische Konflikt hätten den USD stark gemacht. Der Euro habe südwärts tendiert.



Die Aussicht auf noch spendierfreudigere Notenbanken habe den Aktienbörsen Zuversicht gegeben und auch Öl angetrieben. Gold habe sich auch am Dienstag nur wenig verändert präsentiert. (17.06.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Ausweitung der Unternehmensanleihen-Käufe durch die FED und die Aussicht auf weitere Konjunkturhilfen seitens der US-Regierung haben ihre Wirkung nicht verfehlt und am deutschen Aktienmarkt ( DAX +3,39%, MDAX +2,45%, TecDAX +2,58%) für deutlich steigende Notierungen gesorgt, so die Analysten der Nord LB.Mit HeidelbergCement (+6,92%) sei der Wert an der Spitze des DAX gewesen, der von den erwarteten zusätzlichen Infrastrukturausgaben der USA besonders profitieren könnte.Positive Konjunkturdaten und die Hoffnung auf ein Corona-Medikament hätten die Wall Street ( Dow Jones +2,04%, S&P-500 +1,90%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,75%) angetrieben. Eli Lilly hätten nach Erfolgen eines Brustkrebsmittels in einer klinischen Studie 15,68% gewonnen. Nikkei-225 notiere aktuell mit leichten Verlusten bei 22.432 Punkten (-0,67%).