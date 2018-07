Insgesamt sei die Handelswoche positiv gewesen, auf Basis des MSCI Welt habe der Zugewinn bei 1,1 Prozent (in lokaler Währung) gelegen. Die Schwellenländer hätten sich überdurchschnittlich erholen können (MSCI Emerging Markets + 1,8 Prozent). Ebenfalls stark habe sich der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) (+ 2,3 Prozent) gezeigt. Sektoral seien auf Basis des STOXX Europe 600-Index insbesondere Bankwerte (+ 3,9 Prozent) gefragt gewesen.



Die Berichtssaison habe inzwischen volle Fahrt aufgenommen. Die Ergebnisse würden bis dato insbesondere in den USA gut ausfallen. So habe etwa der US-Internetgigant Google einmal mehr glänzende Zahlen vorgelegt, die die Erwartungen der Analysten übertroffen hätten. Die Umsätze des Unternehmens seien um 24 Prozent angestiegen. Besonders das Cloud-Geschäft habe sich stark entwickelt und sei um 37 Prozent gestiegen. Auch bei den Gewinnen habe Google überzeugt, auch wenn das Ergebnis eine Strafe der Europäischen Union belastet werde. Nachbörslich habe die Alphabet-Aktie (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) als Mutter von Google um 3,4 Prozent an Wert gewinnen können.



Nach Börsenschluss am Donnerstag habe der Online-Riese Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) sein Berichtswerk für das zweite Quartal des Jahres veröffentlicht. Besonders der Gewinn habe positiv überrascht und sei auf 2,5 Milliarden US-Dollar angestiegen, der Umsatzanstieg sei mit einem Plus von 39 Prozent auf 52,9 Milliarden US-Dollar jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Für das laufende dritte Quartal sei der Ausblick des Unternehmens aus Seattle glänzend, der Gewinn solle zwischen 1,4 und 2,4 Milliarden US-Dollar liegen und damit deutlich höher als von Analysten prognostiziert. Die Aktie von Amazon sei nachbörslich um über vier Prozent gestiegen.



Den größten Kurssturz ihrer Geschichte hätten hingegen die Aktien von Facebook (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) erlebt. In nur wenigen Stunden hätten die Papiere bis zu 24 Prozent an Wert verloren. Zwar seien Umsatz und Gewinn um 42 beziehungsweise 31 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen, der Ausblick des Unternehmens (insbesondere bezogen auf die Nutzungsdaten) habe aber die hochgesteckten Erwartungen der Analysten enttäuscht. In Europa seien die Nutzerzahlen, die sich mindestens einmal im Monat in ihren Account einloggen würden, bereits jetzt zurückgegangen.



Ebenfalls enttäuschend gewesen sei die Entwicklung bei der Aktie des irischen Billigfliegers Ryanair (ISIN IE00BYTBXV33/ WKN A1401Z), die nach der Bekanntgabe der Zahlen um sechs Prozent an Wert nachgegeben habe. Zwar seien Umsatz und die Zahl der Passagiere deutlich angestiegen, der Gewinn des Unternehmens sei jedoch um heftige 20 Prozent auf 319 Millionen Euro im vergangenen Quartal zurückgegangen. Belastend hätten hier die gestiegenen Kosten gewirkt, die die Iren für höhere Mitarbeiterlöhne und Ölpreise in Kauf habe nehmen müssen. Die Nettomarge des Unternehmens sei um sechs Prozentpunkte auf 15 Prozent zurückgegangen. Für das Gesamtjahr halte Ryanair an seiner Prognose eines Gewinns zwischen 1,25 und 1,35 Milliarden Euro fest, obwohl in dieser Woche mehrere hundert Flüge des Unternehmens aufgrund eines Personalstreiks ausgefallen seien. (Ausgabe vom 27.07.2018) (30.07.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Wochenanfang handelten die weltweiten Aktienmärkte ohne nennenswerte Impulse etwas leichter, so die Analysten von Union Investment.Nachdem US-Präsident Trump China vorgeworfen habe, um handelspolitischer Vorteile wegen ihre Währungen zu manipulieren, habe die Volksrepublik die Vorwürfe am Montag zurückgewiesen. China habe es nicht nötig, ihre Währung aus Wettbewerbsgründen abzuwerten. Unterstützung für die Aktienmärkte sei am Dienstag von Seite der Wirtschaftsdaten und der Aussicht auf eine weitere lockere Geldpolitik in China gekommen.Die als konjunktureller Frühindikator geltenden Einkaufsmanagerindices aus Europa hätten überzeugt, so sei etwa der Index für das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland von einem Wert von 55,9 im Vormonat auf 57,3 angestiegen. Erwartet worden sei ein leichter Rückgang auf 55,5 Punkte. Die europäischen Aktienmärkte seien daraufhin kräftig angestiegen. Der ifo-Geschäftsklimaindex am Mittwoch habe mit einem Stand von 101,7 zwar leicht unterhalb des Vormonatswerts notiert, habe sich damit aber weniger stark eingetrübt als erwartet. Für Erleichterung an den internationalen Börsen hätten außerdem die Ergebnisse des Treffens zwischen US-Präsident Trump und des Präsidenten der Europäischen Kommission Juncker in Sachen Handelspolitik gesorgt.