Die Medizinsoftwarefirma CompuGroup Medical plane im Geschäftsjahr 2021 einen rund 20%-igen Umsatzanstieg auf 1 Mrd. EUR. Mehrheitlich beruhe die Erlössteigerung auf den jüngsten Firmenzukäufen, aber auch organisch solle ein Wachstum von 5% erreicht werden, habe es geheißen. Für 2020 habe das Unternehmen die Prognose eines Umsatzes von 820 bis 860 Mio. EUR sowie eines operativen Gewinns von 205 bis 220 Mio. EUR bestätigt.



Das Geschäft des Autozulieferers HELLA habe sich in Q2 (01.09. bis 30.11.) besser entwickelt als noch zu Beginn des Geschäftsjahres erwartet. Auf Basis vorläufiger Daten sei der bereinigte Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 4,4% auf rund 1,8 Mrd. EUR gestiegen, habe der Konzern mitgeteilt. Die schnellere Markterholung und das konsequente Kostenmanagement hätten die bereinigte Gewinn-Marge (EBIT) von 8,3 auf 12,1% steigen lassen. Angesichts des bisherigen Geschäftsverlaufs sowie des aktuellen Marktausblicks habe HELLA die Prognose für das Gesamtjahr angehoben und erwarte nun einen währungs- und portfoliobereinigten Umsatz zwischen 6,1 und 6,6 (bisher: 5,6 bis 6,1) Mrd. EUR. Die EBIT-Marge werde nun zwischen 6 und 8% (bisher: 4 bis 6%) erwartet.



Auch das Biotechunternehmen QIAGEN werde noch zuversichtlicher. Der Umsatz solle 2020 nun währungsbereinigt im Vergleich zum Vorjahreswert von 1,53 Mrd. USD um etwa 22% wachsen. Als Gewinn je Aktie würden währungsbereinigt nun 2,13 bis 2,14 (2019: 1,43) USD erwartet und damit ebenfalls noch mehr als zuletzt angekündigt.



Der Euro habe zunächst ein wenig von den überraschend stark gestiegenen ZEW-Konjunkturerwartungen profitiert, sei dann aber unverändert aus dem Handel gegangen.



Die Sorge, dass durch die aktuelle Corona-Lage die Ölnachfrage sinken könnte, habe die Ölpreise etwas belastet. Gold habe sich über der Marke von 1.860 USD stabilisiert. (09.12.2020/ac/a/m)







Der Automobilzulieferer HELLA habe in der zweiten Reihe nach einer Prognoseanhebung 8,28% gewonnen.Positive Nachrichten zu Corona-Impfstoffen hätten auch die US-Aktienmärkte ( Dow Jones +0,35%, S&P-500 +0,28%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,50%) weiter angetrieben. Nikkei-225 notiere mit deutlichen Zuwächsen bei 26.818 Punkten (+1,33%).