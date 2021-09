Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ungeachtet der schwachen Vorgaben aus Fernost und der anhaltenden Spekulation über ein Tapering in den USA gelang dem DAX ein freundlicher Wochenauftakt und am Ende ging der Index bei 15.701 Zählern mit einem Plus von 0,6% aus dem Handel, so Ralf Umlauf von der Helaba.Unterstützt worden sei das Sentiment durch die freundliche Entwicklung an den Rohstoffmärkten. Aluminium habe die 3.000-USD-Marke erreicht und auch Öl habe zugelegt. Entsprechende Impulse hätten sich auf die Rohstoffaktien übertragen. Die Turbulenzen rund um China Evergrande und auch die Zerschlagung von Alipay durch die chinesischen Behörden würden derweil kaum Spuren hinterlassen.Die technische Verfassung des Marktes sei trotz eintretender Verbesserungen als schwierig einzustufen. Zwar konnte die 55-Tagelinie bei 15.701 Punkten knapp wieder zurückerobert werden und auch die 100-Tagelinie bei 15.582 Punkten wurde nicht nachhaltig unterschritten, die Kursrisiken scheinen aber noch nicht gebannt, so die Analysten der Helaba. So stünden Indikatoren wie DMI und MACD unverändert auf Verkauf. Auch die Stochastik sinke unterhalb ihrer Signallinie. Zudem sei es noch nicht gelungen, das Gap bei 15.755 Punkten bis 15.825 Punkte zu schließen. (14.09.2021/ac/a/m)