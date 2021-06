Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat den Juni mit Kursgewinnen und einem neuen Allzeithoch begrüßt, das bei 15.685 Punkten markiert wurde, so die Analysten der Helaba.



Zwar habe das hohe Niveau nicht ganz gehalten werden können, dennoch stelle sich die Frage, ob es zum fünften Gewinnmonat in Folge kommen werde. Die Grundstimmung sei freundlich und selbst der Anstieg der EWU-Teuerung auf 2,0% VJ lasse Marktteilnehmer kalt. Sie würden darauf vertrauen, dass die EZB an ihrer extrem lockeren Geldpolitik vorerst festhalten werde, zumal diese stets auf den vorübergehenden Charakter des Inflationsanstiegs hinweise. Wie lange das Vertrauen anhalte, sei aber fraglich, denn die Tapering-Diskussion könne schnell wieder Fahrt aufnehmen. In diesem Zusammenhang sei auf die im Trend steigenden Renditen und die zuletzt wieder erhöhten Inflationserwartungen hingewiesen.



Der DAX-Anstieg auf ein neues Allzeithoch sei positiv zu werten, allerdings hätten einige Indikatoren diesen Anstieg nicht mitvollzogen und so gebe es negative Divergenzen, die das Bild etwas trüben würden. Zudem lasse der weiter rückläufige ADX auf eine fehlende Trendstärke schließen. (02.06.2021/ac/a/m)

