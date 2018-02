Der Nikkei-225 folge die US-Börse und schließe bei 22.068,24 (-1,44%).



Bei BASF sei in Q4 der Umsatz um mehr als 8% auf 16,09 Mrd. EUR geklettert. Der bereinigte operative Gewinn habe sich um 58% auf 1,86 Mrd. EUR erhöht. Im Gesamtjahr habe BASF damit 64,475 Mrd. EUR (+12%) erlöst, das bereinigte EBIT habe bei 8,328 Mrd. EUR gelegen, ein Zuwachs von 32%.



Die Fresenius-Tochter FMC (ISIN DE0005785802 / WKN 578580) habe ihr Ergebnis in Q4 ggb. Vj. um 16% auf 394 Mio.EUR erhöhen können. Der Umsatz sei um 8% auf 4,429 Mrd. EUR gestiegen. U.a. dank positiver Effekte aus der US-Steuerreform (140-160 Mio.EUR) werde das Konzernergebnis 2018 um 13 bis 15% steigen. Derweil überprüfe die Mutter Fresenius ihre geplante 4,4 Mrd. EUR teure Übernahme des US-Generika-Herstellers Akorn hinsichtlich möglicher Verstöße gegen Vorgaben der US-Gesundheitsbehörde. In Q4 habe das bereinigte Konzernergebnis bei 520 Mio. EUR (+18%) bei einem um 11% auf 8,7 Mrd. EUR erhöhten Umsatz gelegen.



Die Äußerungen von FED-Chef Powell am geldpolitischen Kurs festzuhalten und gute US-Konjunkturdaten hätten für eine Befestigung des US-Dollar gesorgt. Der Euro sei dabei zuletzt Richtung 1,22 US-Dollar gefallen. Zum Mittag habe die EZB den Referenzkurs auf 1,2301 (Montag: 1,2320) US-Dollar festgesetzt.



Die Ölpreise hätten sich nach unten bewegt und seien dabei durch den steigenden US-Dollar belastet worden. Zudem rechne die Internationale Energieagentur weiter mit einem starken Wachstum der US-Ölproduktion, was in absehbarer Zeit die USA zum weltweit größten Ölproduzenten machen könnte. Der steigende US-Dollar habe auch den Goldpreis belastet. (28.02.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag sind die Indices am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,29%, MDAX -0,24%, TecDAX +0,12%) ohne klare Richtung aus dem Handel gegangen, so die Analysten der Nord LB.Obwohl das Bundesverwaltungsgericht grünes Licht für Dieselfahrverbote gegeben habe, hätten sich Automobilwerte erstaunlich gut gehalten: VW Vz. ( ISIN DE0007664039 WKN 766403 ) (-0,89%), BMW (-0,06%), Daimler (+0,20%). Fresenius hätten nach den Zahlen mit +4,43% unangefochten an der Indexspitze gelegen. Trotz guter Ergebnisse habe BASF 2,12% abgegeben. Hier hätten sich die Anleger offensichtlich noch mehr erhofft.Bei den Anlegern an der Wall Street ( Dow Jones -1,16%, S&P-500 -1,27%, Nasdaq -1,23%) seien die Zinssorgen nach Aussagen von FED-Chef Powell zurückgekehrt. Bis auf Intel (+1,63%), die ihren Aufwärtstrend fortgesetzt habe, und Boeing (+0,32%) habe es im Dow nur Verlierer gegeben. Akorn sei um 38,41% eingebrochen. Die geplante Übernahme durch Fresenius könnte noch scheitern.