Fresenius Medical Care (FMC) habe nach einem unter den eigenen Erwartungen liegenden Q3 die Umsatz- und Gewinn-Ziele für das Gesamtjahr gesenkt. In Q3 seien nach vorläufigen Zahlen die Erlöse um 6% auf 4,058 Mrd. EUR gefallen und das op. Ergebnis um 13% auf 527 Mio. EUR zurückgegangen, habe der Dialyse-Spezialist mitgeteilt. Das Ergebnis sei insbesondere von einem unerwartet schwachen Geschäft in Nordamerika und der Hyperinflation in Argentinien belastet worden, habe es geheißen. Das Umsatzwachstum solle auf vergleichbarer Basis jetzt nur noch bei 2 bis 3% (zuvor: 5 bis 7%) liegen, das währungsbereinigte Wachstum des Konzernergebnisses solle 11 bis 12% (bisher: 13 bis 15%) betragen.



Der niederländische Chipausrüster ASML habe in Q3 trotz eines nur leicht gestiegenen Umsatzes einen Gewinnsprung hingelegt und den Nettogewinn auf 680 (557) Mio. EUR gesteigert. In Q4 gehe ASML von steigenden Erlösen und einer Bruttomarge in etwa auf akt. Niveau (48%) aus.



Ein gutes Geschäft der Wassersparte sei bei Danone in Q3 durch schwächere Verkäufe bei Säuglingsnahrung in China und negativen Währungseffekten in Schwellenländern gebremst worden. Der Umsatz habe sich auf 6,186 Mrd. EUR belaufen, ein Minus von 4,4% (währungsbereinigt: +1,4%).



Der Schweizer Pharmakonzern Roche habe den Umsatz in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres um 7% auf 42,08 Mrd. CHF gesteigert und sehe sich damit auf Kurs zu den Jahreszielen. Auch am Gewinnziel halte das Unternehmen fest.



Der Euro habe im Tagesverlauf kontinuierlich nachgegeben und sich der Marke von 1,15 US-Dollar angenähert. Hier habe die Schuldenpolitik Italiens belastet.



Noch deutlicher als erwartet gestiegene US-Rohöllagerbestände hätten die Ölpreise auf Talfahrt geschickt. Gold habe erneut kaum verändert notiert. (18.10.2018/ac/a/m)







Eine Prognosesenkung bei FMC hat den deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,52%, MDAX -0,12%, TecDAX +0,32%) zur Wochenmitte belastet, so die Analysten der Nord LB.Lediglich der TecDAX habe sich der negativen Tendenz entziehen können. FMC-Anleger hätten geschockt auf die Prognosesenkung reagiert und die Aktien um 16,50% in den Keller geschickt. Mit minus 8,90% sei auch die Mutter Fresenius abgestraft worden.Die Schwäche von IBM habe am Mittwoch die Wall Street ( Dow Jones -0,36%, S&P-500 -0,03%, Nasdaq -0,04%) belastet. IBM habe im abgelaufenen Quartal u.a. unter einem schwächeren Server-Geschäft gelitten und sei am Dow-Ende um 7,63% abgestürzt. Home Depot habe nach Herabstufung 4,34% tiefer notiert. Nikkei-225 notiere aktuell etwas leichter bei 22.705 Punkten.