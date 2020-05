Die japanische Börse bleibe wegen eines Feiertages geschlossen.



Bei Klöckner & Co. (ISIN DE000KC01000/ WKN KC0100) seien die Erlöse in Q1 mengen- und preisgetrieben um 14,9% auf 1,4 Mrd. EUR zurückgegangen. Das op. Ergebnis habe bei 21 (34) Mio. EUR und damit innerhalb der Prognosespanne gelegen. Netto habe der Stahlhändler einen Verlust von 21 (-10) Mio. EUR ausgewiesen. Wegen der Corona-Krise erwarte CEO Rühl in Q2 ein negatives EBITDA im niedrigen zweistelligen Mio. EUR Bereich. Zudem wage er keinen Jahresausblick.



Der erwartete Marktrückgang in Europa und die ersten Auswirkungen der Corona-Pandemie hätten dem Nutzfahrzeughersteller TRATON (ISIN DE000TRAT0N7/ WKN TRAT0N) in Q1 zugesetzt. Während der Absatz um 20% auf 46.000 Einheiten zurückgegangen sei, sei der Auftragseingang um 16% auf 54.200 Fahrzeuge geschrumpft. "Für das laufende Quartal erwartet TRATON durch den wochenlangen Produktionsstopp einen drastischen Absatzrückgang", habe das Unternehmen mitgeteilt.



Die europäische Gemeinschaftswährung habe unter dem starken USD gelitten, der von der Nervosität der Anleger profitiert habe.



Das schwarze Gold sei zunächst unter Druck geraten. Die generelle Unsicherheit an den Finanzmärkten habe sich dabei in schwächeren Ölpreisen widergespiegelt. Erst im späteren Handel sei es dem Öl gelungen, sich von der Schwäche zu befreien und ins Plus zu drehen. Gold sei als Antikrisenwährung zum Wochenauftakt durchgängig gefragt gewesen. (05.05.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Flammt etwa der Handelskrieg zwischen den USA und China wieder auf? Anleger am deutschen Aktienmarkt vermochten dies nicht auszuschließen und schickten die Indices zum Start in den neuen Monat auf Talfahrt, so die Analysten der Nord LB.Der Streit zwischen den USA und China über die Herkunft des neuartigen Coronavirus habe zum Wochenauftakt für Verstimmung an den US-Börsen gesorgt. Äußerungen von US-Außenminister Pompeo, wonach es "eine signifikante Zahl von Beweisen" dafür gebe, dass das Virus aus einem Labor in China stamme, hätten Anleger sehr dünnhäutig werden lassen. Doch die zum Handelsende hin steigenden Ölpreise hätten die Vorzeichen doch noch ins Plus gedreht.Nachdem Berkshire Hathaway (ISIN US0846707026/ WKN A0YJQ2) des Investors Warren Buffett am Wochenende angekündigt habe, sich von Beteiligungen an Fluggesellschaften zu trennen, da diese besonders von der Pandemie betroffen seien und nur eine schleppende Erholung zu erwarten sei, hätten diese bis zu 14,5% nachgegeben. Ölwerte hätten zu den größten Gewinnern gehört. So hätten Exxon Mobil (ISIN US30231G1022/ WKN 852549) an der Dow-Spitze um 4% zugelegt.