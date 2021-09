Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt zeigte man sich vom Ausgang der Bundestagswahl erleichtert, so die Analysten der Helaba. DAX zunächst deutlich Rückenwind verliehen, welcher später wieder abgeflaut sei. Aber wie heiße es so schön: "Politische Börsen haben kurze Beine." Entsprechend würden sich die Marktteilnehmer bereits in Kürze wieder anderen Themen zuwenden, zumal es von diesen eine ganze Reihe gebe. Die weitere Entwicklung rund um die chinesische Evergrande werde von großer Bedeutung sein.Auch die Preisdaten würden genauestens unter die Lupe genommen, zumal die Rohöl- und Gaspreise ihren Höhenflug zuletzt fortsetzen würden. Nicht zuletzt deshalb werde die Aussage der EZB, dass die inflationstreibenden Faktoren temporärer Natur seien, einer kritischen Prüfung unterzogen. Insgesamt gelte es sich von Zeit zu Zeit die Frage zu stellen, ob sich auf dem derzeit vom DAX erreichten Kursniveau noch ausreichend gute Chance- und Risikoprofile definieren lassen würden. Nicht zuletzt mit Blick auf die im Oktober häufig zu beobachtenden, saisonalen Aspekte erscheine dies ratsam.Während der letzten Handelstage habe der DAX mehrfach Kurslücken ausgebildet, auch am Montag sei dies mit einer Aufwärtslücke der Fall gewesen. Insofern gebe es hinter der zuletzt kurzfristigen, oberen Wendeformation Fragezeichen, wenngleich sich zunächst der Widerstand in Form des 55-Tage-Regressionsdurchschnitts (15.711) als nachhaltige Hürde herauskristallisiert habe. Das Indikatorenbild des DAX sei indes widersprüchlich. Zudem sei mittlerweile die 21- unter die 55-Tagelinie abgerutscht. Supports würden sich bei 15.615 (100-Tagedurchschnitt), 15.563, 15.487, 15.435 und 15.340 Punkten definieren lassen. Auf der Oberseite würden sich Marken bei 15.747 und 15.802/15.810 Zählern finden. (28.09.2021/ac/a/m)