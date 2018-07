Mit einem Nettogewinn von 584 Mio. Euro und einem um +20% auf 2,74 Mrd. Euro gestiegenen Umsatz habe der Chipausrüster ASML (ISIN NL0010273215/ WKN A1J4U4) Q2 besser abgeschlossen als erwartet.



Überrascht habe der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson (ISIN SE0000108649/ WKN 857463) mit einem Betriebsgewinn im 2. Quartal von umgerechnet 19,4 Mio. Euro, nachdem Experten mit einem Verlust gerechnet hätten.



Wegen Missbrauch seiner Marktmacht beim Handy-Betriebssystem Android verhänge die EU-Kommission gegen Google eine Rekordstrafe von 4,34 Mrd. USD; Google lege Einspruch ein.



Nachdem die Inflation in Großbritannien unverändert bei 2,4% gelegen habe und eine baldige Leitzinserhöhung der Bank of England damit unwahrscheinlicher werde, sei das Britische Pfund GBP auf ein 11-Monatstief bei 1,30 USD oder 1,12 Euro gekommen.



Der Euro sei tagsüber bis auf 1,16 USD abgerutscht und habe sich auf 1,1638 USD erholt. Grund sei wie oft in den vergangenen Tagen der zu starke US-Dollar gewesen, dessen Währungseffekte manche Unternehmensbilanzen zu Q2 verhageln würden.



Die USA würden unverhofft ihre Rohölbestände ausbauen, Russland fördere mehr, die Folge: Die Ölpreise würden gegenwärtig stagnieren. Die Nordseesorte Brent habe am Mittwoch knapp 73 USD gekostet und das Texas-Öl WTI sei für 68,73 USD gehandelt worden.



Der Goldpreis habe seine Talfahrt fortgesetzt und am Mittwochmittag fünf, zum Schluss nur noch knapp einen USD niedriger notiert. (19.07.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) +0,82%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) +0,79%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,89%) gab es zur Wochenmitte große Zufriedenheit, berichten die Analysten der Nord LB.Der DAX sei auf über 12.750 Punkte gestiegen, der MDAX habe mittags an der 27.000er Marke gekratzt. Dass es im Nachmittagshandel wieder leichte Verluste gegeben habe, tue der Anlegerfreude insgesamt keinen Abbruch.An den US-Aktienmärkten habe sich am Mittwoch wenig getan (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,32%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,22%, NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -0,19%). Das Bankhaus Morgan Stanley (ISIN US6174464486/ WKN 885836) habe mit 2,27 Mrd. USD satte 43% mehr als im Vorjahr verdient und damit einen Gewinn je Aktie von 1,30 USD (Vj. 87 Cent) generiert, deren Kurs daraufhin um +2,81% angestiegen sei.Der Nikkei (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) habe sich marginal ins Minus verändert und notiere aktuell bei 22.789,35 Punkten.