Trotz negativer Auswirkungen der Corona-Pandemie, die sich mit einem Umsatzminus im Halbjahr von 2,0% auf 2,258 Mrd. EUR bemerkbar gemacht hätten, habe der Anlagenbauer GEA Group das operative Ergebnis (EBITDA) vor Restrukturierungsaufwand um 32,0% auf 245,4 Mio. EUR steigern können. Hintergrund seien u.a. Erfolge des Effizienzsteigerungsprogramms gewesen.



Der Hafenlogistikkonzern HHLA habe im ersten Halbjahr die Folgen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen. Während der Konzernumsatz mit -9,3% auf 614,2 Mio. EUR noch relativ moderat zurückgegangen sei, sei das operative Ergebnis (EBIT) um 53,5% auf 49,1 Mio. EUR eingebrochen. Vorstandschefin Titzrath gehe derzeit von einer "graduellen Erholung" in der zweiten Jahreshälfte aus. Eine verlässliche Prognose sei nicht möglich, habe sie eingeschränkt. Es sei jedoch davon auszugehen, dass Umsatz und EBIT in der Hafenlogistik "stark unter Vorjahr" liegen würden.



Der Versicherer Talanx habe im ersten Halbjahr - trotz hoher Corona-Belastungen in Höhe von 824 Mio. EUR - ein Konzernergebnis von 325 (477) Mio. EUR erzielt. Vorstandschef Leue erwarte auch in der zweiten Jahreshälfte große Herausforderungen. Neben der Corona-Pandemie fürchte der Versicherer u.a. auch die gerade erst begonnene Hurrikan-Saison. "Die Lage bleibt sehr unübersichtlich und lässt weiter keinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 zu," so Leue weiter.



Der US-Kabelnetzbetreiber Liberty wolle den Schweizer Telekomkonzern Sunrise für 6,8 Mrd. CHF kaufen. Der Verwaltungsrat empfehle den Aktionären die Annahme des Angebots von 110 CHF pro Aktie, habe Sunrise mitgeteilt. Der deutsche Großaktionär freenet habe sich verpflichtet, sein Sunrise-Paket von rund 24% anzudienen, habe es weiter geheißen.



Dass die Verhandlungen über ein neues Corona-Hilfspaket in den USA nicht so recht vorankämen, habe den USD geschwächt und dem Euro somit zu Kursgewinnen verholfen.



Am Ölmarkt hätten die Anleger auf Konjunkturerholung gesetzt, was die Preise habe anziehen lassen. Hinzu seien fallende US-Reserven und eine positivere OPEC-Einschätzung der Nachfrage gekommen. Gold habe sich nach dem Einbruch des Vortages stabilisiert. (13.08.2020/ac/a/m)







Mit Unterstützung der positiven Tendenz an der Wall Street ist der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,86%, MDAX +0,62%, TecDAX +0,75%) am Nachmittag nach oben geklettert, so die Analysten der Nord LB.Der DAX habe dabei die 13.000-Punkte-Marke überwunden. E.ON hätten sich trotz gesenkter Jahresprognose in die Pluszone vorarbeiten können und 0,28% höher geschlossen. Highflyer des Tages seien in der zweiten Reihe die Aktien von freenet gewesen, die um 16,77% höher notiert hätten.Die wieder gestiegenen Hoffnungen auf ein weiteres Corona-Hilfspaket hätten die Wall Street ( Dow Jones +1,05%, S&P-500 +1,40%, Nasdaq-Comp. +2,13%) zur Wochenmitte angetrieben. Nikkei 225 notiere aktuell 1,92% fester bei 23.283 Punkten.E.ON habe trotz Corona-Krise ein ordentliches Halbjahresergebnis erwirtschaftet, aber dennoch die Prognosen für das Gesamtjahr gesenkt. Der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei in den ersten sechs Monaten auf 2,2 (2,3) Mrd. EUR gesunken, der bereinigte Überschuss habe bei 933 (1.050) Mio. EUR gelegen. Unter Berücksichtigung der heute bereits absehbaren Auswirkungen der Corona-Krise rechne der Energieversorger für 2020 mit einem bereinigten EBIT in der Bandbreite von 3,6 bis 3,8 (bisher: 3,9 bis 4,1) Mrd. EUR und einem bereinigten Konzernüberschuss von 1,5 bis 1,7 (bisher: 1,7 bis 1,9) Mrd. EUR.