BMW (ISIN DE0005190003 / WKN 519000) und Great Wall würden ein gemeinsames Werk für Elektroautos in China bauen. Der bayerische Autobauer wolle dort künftig den elektrischen Mini produzieren. Langfristig sollten rund 3.000 Mitarbeiter jährlich rund 160.000 elektrische Fahrzeuge von BMW und Great Wall fertigen. Nach dem jetzt erfolgten Spatenstich solle das Werk bis 2022 fertiggestellt sein. Die Partner würden rund 650 Mio. EUR in die Fabrik investieren.



Auch Daimler plane den Abbau von Stellen. Es würden weltweit bis Ende 2022 mindestens 10.000 Stellen gestrichen, habe Personalvorstand Porth gesagt. Ziel sei es, die Konzernstruktur zu verschlanken und die Effizienz und Flexibilität zu steigern.



E.ON habe in den ersten neun Monaten 2019 einen Umsatz von 23,6 (21,7) Mrd. EUR und ein bereinigtes EBIT von 2,2 Mrd. EUR (-6%) erzielt. Der ber. Konzernüberschuss habe mit knapp 1,2 Mrd. EUR um 3% unter Vorjahr gelegen. Aufgrund des vollzogenen Erwerbs von innogy habe E.ON die Prognose für das Gesamtjahr nach oben angepasst und erwarte nun ein bereinigtes Konzern-EBIT im Bereich von 3,1 bis 3,3 (bisher: 2,9 bis 3,1) Mrd. EUR und einen bereinigten Konzernüberschuss von 1,45 bis 1,65 (bisher: 1,4 bis 1,6) Mrd. EUR. Für das kränkelnde Geschäft der britischen innogy-Tochtergesellschaft npower habe der Konzern Restrukturierungsaufwendungen von 500 Mio. GBP einkalkuliert.



Der Euro habe zeitweise die psychologisch wichtige Marke von 1,10 USD unterschritten.



Die Ölpreise hätten die Verluste des Vortages fortgesetzt, wobei sich die Abschläge allerdings in Grenzen gehalten hätten. Der Goldpreis sei abermals nur wenig verändert gewesen. (02.12.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Wegen des "Thanksgiving"-Feiertages am Vortag fehlten zunächst die Impulse von der Wall Street am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,07%, MDAX -0,16%, TecDAX +0,42%), so die Analysten der Nord LB.Doch auch im Laufe des Tages habe die Börse ihre ruhige Gangart beibehalten. E.ON ( ISIN DE000ENAG999 WKN ENAG99 ) sei mit +3,17% Spitzenreiter im DAX dank guter Ergebnisse gewesen.Nach einem verkürzten Handelstag habe die Wall Street ( Dow Jones -0,4%, S&P 500 -0,4%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,5%) etwas leichter geschlossen. Spannungen zwischen den USA und China zum Thema Hongkong hätten für Verunsicherung gesorgt. Nikkei 225 sei kräftig auf 23.529,50 Punkte (+1%) gestiegen.