Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch trat der DAX weitestgehend auf der Stelle, so die Analysten der Helaba.Insgesamt hätten bisher die positiven Ergebnisüberraschungen überwogen. Zalando sei so gesehen ein Ausreißer gewesen, die Entwicklung zeige aber auch, dass der Blick auf den Aktienmarkt, wenn sich der Index wie aktuell in der Nähe des Rekordhochs bewege, durchaus differenziert ausfallen sollte. Heute setze sich die Berichtssaison fort. Unter anderen würden die Bücher von Deutsche Post (ISIN DE0005552004 / WKN 555200), HeidelbergCement (ISIN DE0006047004 / WKN 604700), Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1 / WKN A1ML7J), Siemens Healthineers (ISIN DE000SHL1006 / WKN SHL100), Hannover Rück (ISIN DE0008402215 / WKN 840221), Evonik (ISIN DE000EVNK013 / WKN EVNK01), HUGO BOSS (ISIN DE000A1PHFF7 / WKN A1PHFF), Brenntag (ISIN DE000A1DAHH0 / WKN A1DAHH), Duerr (ISIN DE0005565204 / WKN 556520), Commerzbank (ISIN DE000CBK1001 / WKN CBK100) und LANXESS (ISIN DE0005470405 / WKN 547040) geöffnet. Im Nachgang an die FOMC-Sitzung werde der DAX heute wohl fester in den Handel starten.An der charttechnischen Beurteilung des DAX habe sich mit dem gestrigen Handelsverlauf nichts geändert. Weiterhin falle die Trendintensität angesichts des erreichten Kursniveaus deutlich zu gering aus. Auch die Momentumindikatoren würden Richtung Süden zu kippen beginnen. Insofern scheine der Spielraum auf der Oberseite, zumindest kurzfristig, weitgehend ausgereizt zu sein. Erste Supports auf der Unterseite würden sich bei 15.862 und 15.750 Zählern finden. Entscheidender werde jedoch sein, ob sich der DAX über den 55-, 100- und 144-Tagelinien (15.573, 15.604 und 15.537) halten könne. (04.11.2021/ac/a/m)