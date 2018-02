Die Wells Fargo-Aktie sei um 9,22% eingebrochen, nachdem die FED der Bank einen Wachstumsstopp verordnet habe. Boeing seien der schwächste Dow-Wert mit einem Minus von 5,74% gewesen.



Der japanischer Aktienmarkt im Gefolge der US-Börsen mit deutlichen Verlusten: Nikkei-225: 21.610,24 (-4,73%).



Ein starkes Industriegeschäft und der ungebrochene Trend zu SUVs und Fahrzeugen mit großen Heckklappen hätten dem Auto- und Industriezulieferer Stabilus ein positives erstes Geschäftsquartal beschert. Die Erlöse hätten sich um 9,4% auf 230,6 Mio. EUR verbessert, das bereinigte EBIT sei um 15,3% auf 33,9 Mio. EUR gestiegen, während der Gewinn wechselkursbedingt um 27% auf 21,7 Mio. EUR geschrumpft sei.



Trotz massiver Flugausfälle im Herbst habe der Billigflieger Ryanair den Gewinn nach Steuern im dritten Geschäftsquartal um 12% auf 106 Mio. EUR erhöhen können. Der Umsatz sei im gleichen Zeitraum um 4% auf 1,4 Mrd. EUR geklettert. Wenn alles planmäßig laufe, rechne die Airline für das bis Ende März laufende GJ mit einem Überschuss zwischen 1,40 und 1,45 Mrd. EUR.



Der Eurokurs habe sich zum Wochenauftakt auf dem Rückzug befunden. Zuletzt habe ein Euro 1,2396 US-Dollar gekostet. Die EZB habe den Referenzkurs zuvor mit 1,2440 (Freitag: 1,2492) US-Dollar festgesetzt. Der Rückgang sei vor allem mit positiven US-Konjunkturdaten begründet worden, die den Dollar stärken würden.



Der am Freitag berichtete erneute Anstieg der Bohrlöcher in den USA habe dem Ölpreis zu Wochenbeginn ebenso zugesetzt wie die weltweit eingetrübte Stimmung an den Aktienmärkten. Goldpreis habe sich nach den deutlichen Verlusten vom Freitag wieder etwas erholt. (06.02.2018/ac/a/m)





FrankfurtHannover (www.aktiencheck.de) - Auch zum Wochenstart blieb die Stimmung am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,76%, MDAX -1,25%, TecDAX -1,77%) schlecht, so die Analysten der Nord LB.Anleger hätten Angst, dass die Notenbanken angesichts der guten wirtschaftlichen Lage die Zinsen schneller als erwartet anziehen könnten. Auch ein sinkender Kurs des Euro habe am Berichtstag nicht weiter geholfen. Aus technischer Sicht habe sich die Lage ebenfalls verschlechtert. Beim DAX sei sowohl der Aufwärtstrend seit Juni 2016, als auch der gleitende 200-Tages-Durchschnitt nach unten durchstoßen worden.Die Hoffnung, dass bei steigender Volatilität an den Börsen die Umsätze anziehen würden, habe den Aktien der Deutschen Börse ( ISIN DE0005810055 WKN 581005 ) mit plus 2,45% den Tagessieg eingebracht. Dow Jones -4,60%, S&P-500 -4,10%, Nasdaq -3,78%) seien am Montag so stark wie seit mehr als sechs Jahren nicht mehr eingebrochen. Der Dow habe am Ende 1.175 Punkte abgegeben, nachdem er zwischenzeitlich um rund 1.600 Punkte gefallen sei. Die starken US-Wirtschaftsdaten (u.a. am Berichtstag der ISM-Index für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe) hätten bei den Anlegern Befürchtungen ausgelöst, die FED könnte in diesem Jahr sogar vier Zinserhöhungen vornehmen.