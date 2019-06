Gemessen am MSCI World-Index habe der internationale Aktienmarkt im Vergleich zur Vorwoche ein Plus von 2,6 Prozent verbuchen können. In den USA sei der S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um 2,1 Prozent gestiegen, während die Technologiebörse NASDAQ um 3,4 Prozent habe zulegen können. Von einer Deeskalation des Handelskonflikts würden die Firmen aus dem Silicon Valley besonders deutlich profitieren, da sie stark von Komponentenzulieferungen aus China abhängen würden. Auch in Asien seien die Aktienmärkte fester ins Wochenende gegangen. Der japanische Nikkei 225-Index (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) habe einen Zuwachs von 0,7 Prozent verzeichnen können. In Europa habe der STOXX Europe 600-Index (ISIN EU0009658202/ WKN 965820) 1,5 Prozent gewonnen und der deutsche DAX 30 sei um 2,0 Prozent geklettert.



Zahlreiche Nachrichten seien in den vergangenen Tagen von der Deutschen Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) gekommen. Anfang der Woche sei eine massive Restrukturierung des Konzerns bekannt gegeben worden, die sowohl zahleiche Änderungen in den Führungsebenen als auch die Gründung einer Bad Bank beinhalte. In Letztere könnten risikoreiche Wertpapiere in Höhe von bis zu 50 Milliarden Euro ausgelagert werden. Zudem solle das Wertpapiergeschäft außerhalb Europas deutlich abgebaut oder sogar komplett abgestoßen werden. Daraufhin sei der Aktienkurs des Instituts spürbar angestiegen. Am Donnerstag habe der Titel wieder Federn lassen müssen. Er sei nicht nur von der Aussicht auf niedrigere US-Leitzinsen belastet worden. Hinzugekommen seien Gerüchte, dass die Deutsche Bank in den USA aufgrund zu lascher Geldwäsche-Vorgaben zurzeit vom FBI geprüft würde. Insgesamt habe die Aktie der Deutschen Bank die Woche mit einem Plus von 5,5 Prozent abschließen können.



Schlechte Nachrichten seien von der Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) gekommen. Die Aktie habe in den letzten fünf Tagen rund 16 Prozent abgegeben. Die Airline habe ihre Gewinnprognose für das laufende Jahr deutlich zurücknehmen müssen. Einerseits laste der starke Preiskampf im Niedrigpreissegment auf den Erträgen der Tochtergesellschaft Eurowings. Dabei sei eigentlich geplant gewesen, dass Eurowings im laufenden Jahr erstmals in die Gewinnzone kommen würde. Andererseits habe sich das Frachtgeschäft von Lufthansa Cargo abgeschwächt.



In den USA seien hingegen erfreulich gute Quartalszahlen von Technologiewerten wie Adobe (ISIN US00724F1012/ WKN 871981) und Oracle (ISIN US68389X1054/ WKN 871460) gemeldet worden. Hauptumsatz- und Gewinntreiber sei bei beiden Firmen das Cloud-Geschäft gewesen. Hiervon habe auch die Aktie von SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) profitieren können. Sie sei zwischenzeitlich auf ein neues Rekordhoch gestiegen und habe die Woche mit einem Zuwachs von insgesamt 4,1 Prozent beendet. (Ausgabe vom 21.06.2019) (24.06.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der abgelaufenen Woche konnten die Aktienmärkte weltweit zulegen, so die Experten von Union Investment.Hauptgrund hierfür sei die Hoffnung auf mögliche Zinssenkungen durch die US-Notenbank FED gewesen, deren zweitägige Sitzung am Mittwoch zu Ende gegangen sei. Bereits im Vorfeld dieses Treffens hätten die Börsen deutliche Zuwächse verzeichnet. Genau wie erwartet, seien die Aussagen der Notenbanker verstärkt in Richtung möglicher Zinssenkungen in den kommenden Monaten gegangen. Auch wenn noch kein konkreter Zeitpunkt genannt worden sei, seien diese Aussagen Balsam für die Seele der sorgengeplagten Börsianer gewesen. Erst vor wenigen Tagen habe die Europäische Zentralbank ebenfalls eine weitere geldpolitische Lockerung angekündigt. Darüber hinaus habe es positive Neuigkeiten im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit gegeben. So habe US-Präsident Trump Anfang der letzten Woche getwittert, dass er einen produktiven Austausch mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping gehabt habe. Sie hätten sich zu einem längeren Treffen beim G20-Treffen verabredet, das nächste Woche in Japan stattfinde. Damit scheine wieder Bewegung in den zuletzt festgefahrenen Handelsstreit gekommen zu sein.