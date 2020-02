Der Nikkei 225 notiere leichter bei 23.205,18 Punkten.



Die Deutsche Bank komme beim Konzernumbau voran. Dabei habe sich nach den Worten von CEO Sewing das Geschäft in der Kernbank stabilisiert und an Dynamik gewonnen. Dennoch habe das Kreditinstitut 2019 mit 5,718 Mrd. EUR nach Steuern den fünften Verlust in Folge verkraften müssen. Das Minus sei vollständig auf die Umstrukturierung zurückzuführen, habe Sewing ausgeführt.



Die DWS habe im vergangenen Jahr wieder mehr Geld von den Anlegern anvertraut bekommen. Das Nettomittelaufkommen habe bei 26,1 (2018: -22,3) Mrd. EUR gelegen. Das verwaltete Vermögen (AuM) habe Ende Dezember bei 767 (662) Mrd. EUR gelegen. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe um 24% auf 774 Mio. EUR zugelegt.



Roche (ISIN CH0012032113 / WKN 851311) habe den Umsatz 2019 währungsbereinigt um 9% auf 61,466 Mrd. CHF gesteigert. Der Konzerngewinn sei überproportional um 32% auf 14,108 Mrd. CHF geklettert. Für das laufende Jahr zeige sich der Konzern etwas zurückhaltender.





Ein wenig freundlicher habe sich der Euro präsentiert, was u.a. an den positiven europäischen Konjunkturdaten gelegen habe.



Ein deutlicher Anstieg der offiziellen US-Lagerbestände und die Sorge vor einer Schwächung der Weltwirtschaft durch die weitere Verbreitung des Coronavirus hätten die Ölpreise belastet. Auf der anderen Seite profitiere Gold von den aktuellen Entwicklungen, ohne jedoch große Sprünge zu vollführen. (31.01.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der starke Anstieg der Viruserkrankten machte die Gewinne der Vortage am deutschen Aktienmarkt ( DAX -1,41%, MDAX -1,15%, TecDAX -1,65%) zunichte, so die Analysten der Nord LB.Eine zunächst schwächelnde Wall Street habe am Nachmittag den Druck verstärkt. Das einzig positive Vorzeichen - und das auch sehr deutlich mit +4,23% - habe dank ihrer Kapitalausstattung die Aktie der Deutschen Bank ergattert.Anfänglich habe die Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus an den US-Börsen ( Dow Jones +0,4%, S&P 500 +0,3%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,3%) die Stimmung bestimmt. Doch im späteren Handel seien Anleger auf das Parkett zurückgekehrt. Tesla mit +10,3% gesorgt, nachdem Umsatz und Gewinn die Markterwartungen deutlich übertroffen seien. Damit sei Tesla etwa so viel wert wie BMW, Daimler und Fiat Chrysler zusammen.