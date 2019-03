Der Kleinwagen smart werde auch in Zukunft gebaut: Allerdings werde sich Daimler hierzu seinen Großaktionär Geely ins Boot holen und ein 50:50-Joint-Venture gründen. Ab 2022 sollten dann nur noch reine Elektroautos aus einer neuen chinesischen Fabrik vom Band rollen. Mit Geely könne smart weltweit zu neuem Wachstum aufbrechen, habe der scheidende Daimler-Chef Zetsche erklärt.



Die Immobilienfirma Aroundtown habe sich auch 2018 im Aufwind befunden. Sowohl Mieteinnahmen (+41% auf 633 Mio. EUR) als auch die Gewinngröße FFO I (+38% auf 405,7 Mio. EUR) seien geklettert. Die Dividende solle um 9% auf 0,25 EUR je Aktie steigen, habe die Firma mitgeteilt.



Bei Evotec seien die Erlöse 2018 um 42% auf 375,4 Mio. EUR gestiegen, der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) habe sich um 67% auf 95,5 Mio. EUR erhöht, ohne Einmaleffekte seien es 92 Mio. EUR gewesen. Für das laufende Jahr plane Evotec mit einem Anstieg des bereinigten EBITDA um ca. 10%.



Der Aufwärtstrend bei United Internet habe auch 2018 angehalten. Neben einem Plus bei den Kundenverträgen (+1,28 Mio. auf 23,85 Mio. Verträge) habe es auch beim Umsatz (+22,0% auf 5,131 Mrd. EUR) und beim EBITDA (+22,6% auf 1,201 Mrd. EUR) eine deutliche Erhöhung gegeben, welche u.a. auf die Konsolidierung von Strato und Drillisch zurückzuführen gewesen sei. Für das GJ 2019 erwarte der Vorstand einen Anstieg des Konzernumsatzes um ca. 4% und eine Verbesserung beim EBITDA um ca. 8%.



Der Euro habe weiter nachgegeben. Gründe hierfür seien schwächere Konjunkturdaten aus der Eurozone sowie die überraschend nur bei 1,3% liegende Inflationsrate in Deutschland im März gewesen.



An den Ölmärkten hätten die Preise für das schwarze Gold etwas leichter tendiert. Hintergrund seien u.a. die spürbar gestiegenen US-Rohöl-Lagerbestände gewesen. Gold leide unter dem starken Dollar und habe die psychologisch wichtige Marke von 1.300 USD ohne Gegenwehr durchschlagen. (29.03.2019/ac/a/m)







Die Indices am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,08%, MDAX -0,66%, TecDAX -0,49%) zeigten sich am Donnerstag meist leichter. Das nicht enden wollende Brexit-Drama und schwache US-Konjunkturdaten hätten auch weiterhin für Unsicherheit bei den Anlegern gesorgt. Deutsche Bank habe mit -3,42% am DAX-Ende gestanden. U.a. habe es Spekulationen über eine Kapitalerhöhung gegeben. Linde habe mit +1,82% dagegen ganz oben im Leitindex zu finden gewesen. Die Wall Street ( Dow Jones +0,36%, S&P-500 +0,36%, Nasdaq-Comp. +0,34%) habe von der Hoffnung auf weitere Fortschritte im Handelskonflikt profitiert und freundlicher geschlossen. Eine generelle Schwäche des Telekom-Sektors und die Sorge, dass die US-Wettbewerbsbehörden die Fusion von T-Mobile US (-4,3%) und Sprint (-6,1%) ablehnen könnten, hätten beide Titel belastet. Auch Verizon (-2,96%) habe als Dow-Letzter schwach notiert. Nikkei 225 habe zum Wochenausklang Gewinne (21.205,81) verzeichnet.