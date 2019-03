Wacker Chemie befürchte 2019 Ergebniseinbußen: Niedrigere Preise für Polysilicium, Preisrückgänge bei Standardprodukten und steigende Energiekosten seien Ursachen. Gerechnet werde mit einem Rückgang beim op. Gewinn (EBITDA) um 10 bis 20%.



STADA habe 2018 bei leicht gestiegenem Umsatz von EUR 2,33 (Vj: 2,31) Mrd. einen Nettogewinn von EUR 307 (85) Mio. erreicht. Da der Pharmakonzern stärker als der Wettbewerb in Europa wachsen werde, stelle er neue Mitarbeiter ein und ziehe sich bis Jahresende von den Börsen zurück.



Porsche (ISIN DE000PAH0038 / WKN PAH003) habe als Großaktionär seinen Anteil bei VW von 52,2 auf 53,1% (= EUR 400 Mio.) erhöht und hebe die Dividende um 26% auf EUR 2,21 je VZ-Aktie und auf 2,204 je Stammaktie an.



FedEx melde trotz Umsatzanstieg auf USD 17 Mrd. (+3%) einen Rückgang des Nettogewinns um rund 20% auf USD 797 Mio. Das Wachstum des globalen Handels hätte sich verlangsamt, begründe der Paketdienstleister.



Das Britische Pfund und der Euro seien fester in den Handelstag gestartet, sie hätten davon profitiert, dass der USD vor der heutigen Zinsentscheidung der FED schwächer notiert habe. Der Eurokurs habe auch am Ende leicht im Plus gelegen.



Mindestens bis Jahresmitte würden die OPEC-Staaten weniger Rohöl fördern, was die Ölpreise leicht habe ansteigen lassen. Der Goldpreis habe sich gut oberhalb von USD 1.300 behaupten können. (20.03.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Über dem deutschen Aktienmarkt ( DAX +1,13%, MDAX +0,69%, TecDAX +1,6%) leuchtete ein großes Plus, so die Analysten der Nord LB.Schon zu Mittag sei der DAX mit 11.750 Punkten (+0,8%) auf Halbjahreshoch gewesen, nachmittags gar über 11.800 (+1,25%). Daimler und Wirecard mit +3,5% seien ganz vorne im DAX gewesen, nur sechs Werte hätten im Minus geschlossen, Deutsche Bank am Ende (-1,45%). Der Softwareentwickler Bechtle habe im MDAX mit fast +6% überzeugt.Auch am US-Aktienmarkt ( Dow Jones -0,10%, S&P-500 -0,01%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,31%) habe die Hoffnung auf eine lockerere FED-Geldpolitik die Anleger tagsüber motiviert und den Dow nach oben getrieben. Die Kurse an der Wall Street seien dann vor Handelsschluss jedoch wieder leicht ins Minus gefallen. Pfizer und Wallgreens ( ISIN US9314271084 WKN A12HJF ) im Dow top, Walt Disney flop. Nikkei-225 sei mit leichtem Plus bei 21.609 Punkten aus dem Handel gegangen. Fraport habe seinen Umsatz 2018 um +18,5% auf knapp EUR 3,5 Mrd. gesteigert. Ein starkes Passagierwachstum in Frankfurt sowie ein Erlösanstieg internationaler Airports (Brasilien und Griechenland) hätten dem Flughafenbetreiber einen op. Gewinn (EBITDA) vom +12,5% auf mehr als EUR 1,1 Mrd. beschert.